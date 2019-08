Richard Gere a Lampedusa: porta cibo e acqua ai migranti sulla Open Arms

Da Lampedusa Richard Gere ha raggiunto la Open Arms per portare acqua e viveri ai 121 migranti che da giorni sono a bordo della nave.

Richard Gere ha lasciato Lampedusa per raggiungere la Open Arms, la nave della ONG spagnola, per portare acqua e viveri ai 121 migranti che da 8 giorni aspettano di poter attraccare in un porto sicuro.

La Open Arms sta provando a sensibilizzare l'opinione pubblica, la nave è bloccata da più di una settimana al largo di Lampedusa con a bordo 121 emigranti, ma sia l'Italia che Malta hanno negato l'accesso ai loro porti e le condizioni igieniche sanitarie a bordo diventano ogni momento più critiche. L'organizzazione spagnola ha organizzato per il prossimo sabato una conferenza stampa con due testimonial di eccellenza, Richard Gere e Gabriele Rubini, ovvero chef Rubio.

Richard Gere è sempre stato tra i miei attori preferiti, oggi ho scoperto che è anche una persona fantastica ❤#RichardGere pic.twitter.com/B2DQmT3M8u — SilviaW🎶 (@silviawoot) August 9, 2019

Richard Gere è sbarcato a Lampedusa nella giornata di ieri e oggi, con una mossa sorpresa, l'attore ha raggiunto la Open Arms ed è salito a bordo. Dopo aver espresso la sua solidarietà ha rifornito gli emigranti con i viveri e l'acqua che aveva portato con sé. La ONG ne ha dato notizia su Twitter, "finalmente una buona notizia. Il cibo arriva a Open Arms e abbiamo un compagno d'equipaggio eccezionale" il tweet era corredato dalle foto di Gere. Sul profilo della ONG possiamo vedere anche un video in cui Richard Gere mostra la foto del suo ultimo figlio di circa sei mesi ad un immigrato che tiene tra le braccia un bambino quasi coetaneo.

Por fin una pequeña buena noticia.

Llegan víveres al #OpenArms y contamos con un compañero de tripulación excepcional #RichardGere #PuertoSeguroYa pic.twitter.com/IgrTZyU6KI — Open Arms (@openarms_fund) August 9, 2019

Ser padre no entiende de colores ni fronteras.#RichardGere también lo es. ❤️#PuertoSeguroYa pic.twitter.com/BIK4u9cbOr — Open Arms (@openarms_fund) August 9, 2019

La notizia della visita di Richard Gere ha fatto il giro del mondo ed è riuscita a catalizzare l'attenzione dei media e delle persone su questo nuovo dramma che si sta vivendo al largo dell'isola di Lampedusa dove attivisti e isolani hanno scritto sul Forum Lampedusa Solidale "invitiamo quanti vogliano manifestare la propria solidarietà ai passeggeri e all'equipaggio della Open Arms ad accendere e tenere accesa una lanterna durante la notte e ad organizzare iniziative analoghe anche nel resto d'Italia". Nel frattempo Matteo Salvini ha minacciato di sequestrare la nave spagnola aprendo un nuovo fronte "Ong francese, su nave con bandiera norvegese, carica 80 immigrati in acque libiche. Sono pronto a firmare il divieto di ingresso nelle acque italiane. Al governo spagnolo abbiamo invece scritto di farsi carico dei 120 immigrati a bordo della Open Arms, Ong spagnola"

Nel frattempo i portavoce di Open Arms anno fatto sapere che nella conferenza stampa che domani si terrà all'aeroporto di Lampedusa Richard Gere e chef Rubio chiederanno che la nave spagnola abbia finalmente la possibilità di approdare in un porto