Antonio Banderas e Jamie King nell'action thriller Banshee

Antonio Banderas, Jaime King e Tommy Flanagan reciteranno nell'action thriller Banshee, diretto dal regista Jon Keeyes. Al centro della storia, come anticipa Variety, troviamo una killer mercenaria il cui nome in codice è Banshee (Jaime King), che viene braccata da Anthony Greene (Tommy Flanagan), potente mercenario che le ha ucciso il padre, e cerca ora di incassare la taglia su Caleb (Antonio Banderas), un tempo mentore della donna. Caleb, sparito da cinque anni, innesca una corsa contro il tempo poiché Banshee deve trovarlo e proteggerlo prima che Greene e il suo esercito di sicari possano scovarlo e ucciderlo.

"Banshee è una complicata storia di vendetta e famiglia, e avere a disposizione questo incredibile cast di talenti per dar vita a questi personaggi, per me è un sogno che si avvera" ha dichiarato il regista Jon Keeyes.

Banshee è prodotto da Jordan Yale Levine e Jordan Beckerman di Yale Productions, insieme a Keeyes di Highland Myst, da una sceneggiatura di Matthew Rogers, che ha scritto il film precedente del trio, The Survivalist. Anche Shaun Sanghani figura come produttore del film.

Jamie King è la star della serie Netflix Black Summer.

Antonio Banderas di recente ha conquistato una nomination all'Oscar per il film di Pedro Almodovar Dolor y Gloria ed è apparso in Come ti ammazzo il bodyguard 2. Al momento il divo spagnolo è impegnato nelle riprese di Indiana Jones 5.