Antonio Banderas condivide una foto con l'ex moglie Melanie Griffith: "Amici per tutta la vita"

Antonio Banderas ha condiviso online una foto che lo ritrae insieme all'ex moglie Melanie Griffith, e alla figlia Stella e suo marito Alex.

Lo scatto ha quindi confermato che le due star hanno mantenuto un ottimo rapporto, nonostante il divorzio annunciato nel 2015.

Il ritratto di famiglia condiviso online

La storia d'amore tra Antonio Banderas e Melanie Griffith è finita undici anni fa, ma l'affetto e la stima reciproca è ancora presente.

L'attore, condividendo il ritratto di famiglia, ha scritto: "Un momento adorabile e divertente ieri a Los Angeles con il mio genero Alex, mia figlia Stella, e la mia ex moglie e amica per tutta la vita, Melanie".

Antonio Banderas e Melanie Griffith in una foto di famiglia condivisa dall'attore

Antonio e Melanie si erano incontrati, e innamorati, sul set della commedia Two Much. I due si erano poi sposati nel 1996 e sono diventati genitori di Stella proprio quell'anno, il 24 settembre.

Il legame tra le due star

Banderas, nel 2018, aveva dichiarato: "Anche se siamo divorziati, lei è la mia famiglia e l'amerò fino al giorno della mia morte. Siamo stati in contatto tutti questi anni e siamo riusciti a portare avanti una separazione che è davvero elegante. I nostri figli lo stanno apprezzando ed è davvero importante per entrambi. I nostri figli sono la nostra prima priorità".

Antonio, inoltre, ha ribadito in più occasioni che Melanie è, e resterà, la sua migliore amica.

Griffith, commentando la possibilità di risposarsi in futuro, aveva sottolineato: "Non penso realmente sia più rilevante per qualcuno. Ma, specialmente, se hai 60 anni e hai quattro figli e stai vivendo la vita che hai sempre voluto. Perché allora sposarsi?".

L'attrice, che comunque ha deciso di cancellare un tatuaggio dedicato all'ex marito, aveva sottolineato: "Mi piacerebbe innamorarmi e avere una storia, una relazione, ma non è accaduto. Continuo a cercare. Ho avuto un paio di amanti, ma non una relazione".