Antonio Banderas fa chiarezza sulle voci di bancarotta: "Mi spiace per chi ci sperava"

Con un lungo intervento su X, il divo spagnolo ha smentito le voci secondo cui avrebbe perso forti somme per via del suo impegno come produttore teatrale.

Antonio Banderas si difende in prima persona dalle voci di chi lo dava per rovinato economicamente per via di una serie di operazioni finanziare volte ad alimentare la produzione teatrale spagnola.

Il divo è intervenuto con un lungo post su x smentendo le voci di una sua rovina finanziaria, replicando a diverse testate giornalistiche internazionali secondo cui avrebbe perso milioni di euro a causa del suo sostegno al Teatro del Soho CaixaBank in Spagna.

Che cosa ha detto Antonio Banderas in risposta alle voci di bancarotta

Un'immagine di Antonio Banderas

"No, amici miei, non sono rovinato, anzi, sono a tutto gas!", ha scritto su X Banderas. "E sono incredibilmente felice!".

L'attore ha negato di aver perso denaro dopo aver investito nella produzione teatrale, schierandosi a favore della cultura, e lanciando qualche frecciatina in direzione dei suoi presunti nemici, che avrebbero gioito della sua rovina.

"Ciao amici. Mi addolora dover dare, ancora una volta, spiegazioni che ho già ripetuto più volte riguardo ai miei obiettivi nei miei progetti teatrali" ha scritto in un lungo post. "La rovina di di cui hanno parlato certi media non esiste. Mi dispiace per coloro che potrebbero trarne piacere".

L'attore prosegue spiegando che il suo progetto col Teatro del Soho CaixaBank mira all'eccellenza teatrale e non agli incassi. "Se avessi voluto fare soldi sarebbe stato molto facile. Ma ho preferito realizzare grandi produzioni in cui ho dato lavoro a centinaia di persone e mi sono divertito come mai prima in tutta la mia carriera. La notizia è che continuerò a farlo. L'ho detto in conferenze stampa e in diverse interviste in innumerevoli occasioni" ha spiegato ancora il divo, specificando che la sua attività teatrale non è a scopo di lucro.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

L'attività teatrale di Antonio Banderas: investimento o perdita?

Le voci di rovina finanziaria di Antonio Banderas erano apparse sul sito web Cuore domenica in un articolo in cui si sosteneva che l'attore avesse perso 2,5 milioni di dollari l'anno dal momento in cui il Teatro del Soho CaixaBank è stato inaugurato, nel 2019.

"L'anno scorso abbiamo portato al Soho, compresa la produzione approdata a Madrid, quasi 200.000 spettatori. Siamo riusciti a rompere gli schemi in questi anni e continueremo a farlo. No, amici miei, non sono rovinato, sono a tutto gas! E sono minacciosamente felice! Hasta la vista, ragazzi" ha concluso la star in risposta ai "nemici" suoi e dell'arte.

A breve ritroveremo Antonio Banderas nella nuova serie sul Mostro di Firenze diretta da Nikolaj Arcel e Anders Thomas Jensen per Studiocanal. Banderas interpreterà Mario Spezi, giornalista d'inchiesta che dedicò molti anni alla ricerca sul serial killer soprannominato Mostro di Firenze.