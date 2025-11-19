Antonio Banderas, Spike Lee e le altre star alla cerimonia di apertura di Torino 2025, in diretta su RaiPlay

Per la prima volta in diretta su RaiPlay, Spike Lee, Banderas, Sergio Castellitto, Stefania Sandrelli e le altre stelle del Torino Film Festival sfileranno sul red carpet per la cerimonia di apertura della manifestazione, ecco quando e dove vederle.

Il Torino Film Festival verrà inaugurato venerdì 21 novembre da una pioggia di stelle in arrivo sul red carpet e, per la prima volta, anche il pubblico a casa potrà seguire l'evento che verrà trasmesso in diretta su RaiPlay a partire dalle 18.00.

Guidati dal giornalista Mattia Carzaniga, gli ospiti sfileranno sul red carpet di apertura alla presenza del direttore artistico Giulio Base, della co-conduttrice Laura Chiatti. Antonio Banderas, Sergio Castellitto, Stefania Sandrelli, Spike Lee, Claude Lelouch, Jacqueline Bisset, Daniel Brühl e Aleksandr Sokurov saranno presenti all'apertura e, nei giorni successivi, verranno premiati con la Stella della Mole.

Il connubio tra Rai e Torino Film Festival 2025

Spike Lee

Tanti gli appuntamenti con cui la Rai, media partner della manifestazione, seguirà il festival a cominciare da Torino Special, programma di Rai Cultura, dedicato al racconto del TFF. Il primo appuntamento è per domenica 23 novembre in seconda serata su Rai Movie, la tv del Festival. Mattia Carzaniga racconterà il Festival e dei suoi protagonisti con interviste, incontri e curiosità.

Spazio anche alla retrospettiva su Paul Newman, che verrà introdotta dai ricordi del Direttore Artistico Giulio Base su Rai Movie e dal suo rapporto col divo americano omaggiato a Torino. Sergio Castellitto, presente a Torino nella sezione Zibaldone, con il suo Zorro, e Fortunato Cerlino, qui al debutto alla regia con Avemmaria, presenteranno i loro film e ci sarà spazio anche per il Torino Film Lab, il laboratorio internazionale impegnato nel sostegno di talenti emergenti gestito e promosso dal Museo Nazionale del Cinema sin dal 2008.

Ancora su Rai Movie, "Movie Mag", il magazine di attualità cinematografica prodotto da Rai Cultura, dedicherà una puntata al Festival nella seconda serata di mercoledì 26 novembre, poi in replica su Rai 3 nella notte di venerdì 28 novembre e su Rai 5 domenica 30 alle 13.30.