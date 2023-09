Anticipazioni Uomini e Donne: Gianni Sperti e Aurora Tropea litigano, lui vuole denunciarla

Negli studi Elios è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, l'episodio, che verrà trasmesso tra qualche settimana, è stato caratterizzato da un duro scontro tra Gianni Sperti e Aurora Tropea. Nel frattempo sono ancora assenti Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. Le anticipazioni su ciò che vedremo nei prossimi pomeriggi su Canale 5 sono state condivise da Lorenzo Pugnaloni attraverso le sue storie di Instagram.

Nelle nuove registrazioni di Uomini e donne, il pubblico in studio ha notato ancora l'assenza tra i cavalieri di Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. Mentre Riccardo è stato avvistato con una ragazza, perdendo di fatto il suo status di single, la situazione di Incarnato è meno chiara. Quest'ultimo ha ripetuto più volte di non essere stato 'licenziato' da Maria de Filippi.

Nella puntata che vedremo nelle prossime settimane, Lorenzo Pugnaloni ha raccontato che per quanto riguarda il trono over, c'è stata una mega lite tra Gianni Sperti e Aurora Tropea "gli animi si sono scaldati molto". Il giornalista ha anche smentito una voce che circolava nei giorni scorsi che riguardava Tinì "nella registrazione di oggi era presente". L'opinionista quindi è stata confermata, anche se è mancata "per alcune puntate".

Oltre alla lite tra Gianni ed Aurora nel corso della registrazione ha avuto anche spazio un video che ha mostrato le esterne di Beatrix con due cavalieri: "Beatrix ha fatto due esterne. Una con Brando e una con Cristian. A quest'ultimo non ha fatto piacere che lei sia uscita anche con l'altro e si è un po' arrabbiato. Ha preferito alzarsi da centro studio e andare a sedersi".

Tornando alla lite tra Gianni Sperti e Aurora Tropea, l'alterco è stato confermato anche dall'account Twitter TrashTvStellare che ha scritto: "Nella registrazione di oggi c'è stata una forte lite tra Gianni e Aurora. Lui le ha detto: "Se continui a dire che ti faccio vi0lenza verbale ti denuncio. Mi hai rotto il ca..o!".