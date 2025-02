Anthony Mackie alle prese con nuove sfide e pericoli nel trailer di Twisted Metal 2

Anthony Mackie è il protagonista della serie Twisted Metal, di cui è stato condiviso online il trailer della stagione 2, svelando inoltre che gli episodi debutteranno su Peacock in estate.

Per ora non è stata svelata una data precisa per l'arrivo sugli schermi del nuovo capitolo della comedy action che vede al centro il personaggio interpretato dal protagonista di Captain America: Brave New World.

Cosa racconterà Twisted Metal 2

Nel cast della serie di Michael Jonathan Smith con star Anthony Mackie tornerà anche Stephanie Beatriz nella parte di Quiet. Tra gli interpreti di Twisted Metal ci sono poi Anthony Carrigan, Will Arnett e Joe Seanoa.

Nelle nuove puntate John e Quiet si ritrovano a entrare nel torneo mortale di Twisted Metal, organizzato da un misterioso uomo chiamato Calypso. Mentre cercano di sopravvivere e sconfiggere nuovi pericolosi nemici e volti conosciuti, tra cui il clown Sweet Tooth, la situazione si complica per il protagonista quando torna insieme alla sorella, la vigilante Dollface.

Ecco il trailer:

Smith ha anticipato che la stagione mostrerà il torneo che vede coinvolti altri sedici guidatori che sperano di vincere e veder realizzato uno dei loro desideri, dando vita a una narrazione elettrizzante ed esilarante.

Tra le guest star ci saranno Saylor Bell Curda, Lisa Gilroy, Richard de Klerk, Patty Guggenheim, Tiana Okoye, Michael James Shaw.

Il team della produzione

Anthony Mackie, oltre a essere il protagonista, è uno dei produttori della serie insieme a Smith (Cobra Kai), Rhett Reese e Paul Wernick, Will Arnett e Marc Forman (Electric Avenue), Jason Spire (Inspire Entertainment), Grant Dekernion, Peter Principato (Artists First), Asad Qizilbash e Carter Swan di PlayStation Productions e Hermen Hulst, a capo di PlayStation Studios.