Twisted Metal, la recensione: il carisma di Anthony Mackie nella serie post-apocalittica

Adattamento dell'omonimo videogioco, la serie Peacock arriva dopo quasi due anni in Italia su PlayStation Plus Premium ed è un adattamento fedele e scanzonato al punto giusto. In streaming.

Nonostante gli ottimi incassi al botteghino di Brave New World, molti sono tuttora perplessi dalla presenza scenica di Anthony Mackie come nuovo Captain America dopo il passaggio di scudo avvenuto tra Endgame e Falcon and Winter Soldier Ebbene, c'è una serie che potrebbe farvi cambiare idea ed è arrivata un po' in sordina in Italia, un anno e mezzo dopo la pubblicazione oltreoceano e pochi mesi prima della seconda stagione, che dovrebbe arrivare quest'estate.

Una scena del serial

Stiamo parlando di Twisted Metal approdata in esclusiva per tutti gli abbonati italiani al PlayStation Plus Premium. Un altro prodotto figlio della rivincita dei nerd nell'audiovisivo negli ultimi anni: dieci episodi da mezz'ora che adattano l'omonimo videogioco e lo fanno, a sorpresa, con dovere e dovizia.

Twisted Metal: a tutto macchine e pistole

La follia regna sovrana

L'adattamento videoludico parte dalla stessa premessa dell'originale: vent'anni prima degli eventi raccontati, un bug ha disattivato tutti i computer del mondo e questo ha mandato in frantumi la cosiddetta "civilizzazione" - ricordandoci quanto oramai siamo dipendenti dalla tecnologia come esseri umani nella vita di ogni giorno - ogni blackout e simili nella realtà ce lo dimostra. Si apre quindi uno scenario apocalittico che strizza l'occhio al Mad Max di George Miller, in cui l'umanità è regredita come spesso capita in questo tipo di storie. Sono state alzate delle mura fortificate a protezione di alcune città, divenute avamposti veri e propri. A quel punto gli Eletti sono rimasti al loro interno vivendo in pace e tranquillità, mentre i Reietti - ovvero i delinquenti della peggior specie o comunque giudicati tali - sono stati lasciati fuori a battersi fra loro per la sopravvivenza.

In questo scenario tremendo facciamo la conoscenza di John Doe (Mackie appunto), un lattaio - ovvero un corriere mercenario, pronto a portare pacchi di cibo e altra natura da un avamposto all'altro, più sono pericolosi più verrà pagato, spesso con pezzi di ricambio per Evelyn, la sua automobile. Auto ed armi: questo il binomio che caratterizza questo mondo, come ci viene da subito detto dal voiceover del protagonista volto a presentazione la situazione. Un nome che lui non sa nel vecchio mondo veniva dato a chi non aveva un'identità. Proprio John ha solamente una foto strappata come ricordo dei genitori.

A quel punto parte una più che mai rocambolesca disavventura per un viaggio on the road che parte da New San Francisco per arrivare a New Chicago al fine di consegnare un misterioso pacco senza sapere cosa contiene. Molti gli ostacoli lungo la strada, che lo porteranno all'arena di scontri tra macchine al centro del videogame.

Molto più che un adattamento

Twisted Metal. Anthony Mackie e Stephanie Beatriz in una scena della serie.

Twisted Metal è però più di una semplice trasposizione di ciò che aveva fatto la fortuna (e la sfortuna) del franchise su console. Ne ricalca lo spirito ma lo amplia raccontando una storia che presenta vari personaggi sfaccettati che mostrano i vari punti di vista e le reazioni diverse al mondo in cui si sono ritrovati a (soprav)vivere. Un mondo che non fa sconti a nessuno, pena la morte. Come Quiet, la ragazza che non parla interpretata perfettamente da Stephanie Beatriz (che ha qualcosa della Rosa di _Brooklyn Nine-Nine), che diventa la compagna di disavventure di John. Obiettivo comune? Restare vivi. Una coppia che dimostra chimica ed ironia, un cinismo pungente che sembra essere l'unico strumento utile a sopravvivere in quell'universo apocalittico.

Uno dei 'villain' dello show

Come l'agente Stone (Thomas Haden Church), una sorta di sceriffo con una legge tutta propria e Sweet Tooth (interpretato dal wrestler Joe Seanoa con la voce di Will Arnett), clown quasi horror dalla salute mentale molto labile, se non già completamente andata. Volti conosciuti ai videogiocatori che qui trovano una seconda vita per così dire. Anche nella messa in scena la serie sorprende poiché regia e montaggio, per quanto un po' ruffiani, fanno il proprio dovere nell'esprimere il core dei combattimenti ed inseguimenti del gioco, senza risultare un gameplay sotto mentite spoglie.

Peccato forse per la CGI posticcia ma è anche vero che vengono utilizzate il più possibile riprese in loco per sopperire al budget ridotto a disposizione. La vera sorpresa più di tutte rimane comunque Anthony Mackie, che riesce a guidare un cast e una storia che altrimenti sarebbero risultate macchiettistiche e quasi ridicole.