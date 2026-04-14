Twisted Metal 3: un amato membro del cast non tornerà e i fan reagiscono in modo negativo

I fan della serie Twisted Metal hanno reagito in modo negativo all'annuncio che un membro del cast non tornerà negli episodi della stagione 3.

Il progetto tratto dal franchise targato Sony Interactive Entertainment ha ottenuto il rinnovo per nuove puntate a novembre e l'update condiviso online nelle ultime ore ha suscitato non poche reazioni.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni !

L'annuncio dell'assenza nel cast della stagione 3

Il cast di Twisted Metal, show creato da Rhett Reese, Paul Wernick e Michael Jonathan, è guidato da Anthony Mackie e composto anche da Stephanie Beatriz, Joe Seanoa, Will Arnett, e Mike Mitchell.

Durante un episodio del podcast Doughboys, Mike Mitchell ha ora annunciato che non ritornerà nelle nuove puntate. L'interprete di Stu ha spiegato di avere il cuore spezzato per la decisione presa dai produttori, a quanto pare motivata da questioni economiche e creative.

L'attore ha inoltre dichiarato: "Non sto cercando di essere amareggiato. Adoro le prime due stagioni della serie. Ci sono stati dei cambiamenti: lo showrunner se n'è andato, tutto il team di sceneggiatori se n'è andato e molti capi dipartimento... Molte persone sono state licenziate. C'è stato un certo sconvolgimento... Ci sono molte cose che mi confondono, ma ci sto provando: non posso rimanere arrabbiato per sempre perché finirei solo per rattristarmi e arrabbiarmi ancora di più".

Le reazioni dei fan

Molti fan hanno quindi reagito online sostenendo che non guarderanno la terza stagione se Stu non sarà coinvolto, specialmente considerando come la storia si era interrotta.

Sui social è stato inoltre lanciato l'hashtag "NoStuNoStream" per provare a convincere Peacock a intervenire sulla questione e far tornare Mitchell nel cast.

Su Reddit c'è invece chi ha sottolineato che le prime due stagioni si percepiva un clima all'insegna della collaborazione tra autori, cast e showrunner e il divertimento che contraddistingueva il lavoro sul set, situazione che rendeva lo show davvero unico, e il fatto che tutto questo sia cambiato così tanto è molto triste.

Per ora i responsabili della serie non hanno condiviso la loro versione di quanto accaduto e non resta che attendere per capire in che modo verrà gestita la storia di Stu.