Anthony Mackie sulla maschera indossata in Falcon and the Winter Soldier: "Non metterò mai più quella merda"

Dopo averlo visto assumere il ruolo del personaggio vero e proprio in The Falcon and the Winter Soldier, Anthony Mackie ha intenzione di riportare Captain America alle sue origini.

La star di Captain America: Brave New World ha recentemente definito il copricapo con occhiali e mezzo casco il suo "peggior incubo" dopo che il Wakanda ha regalato al personaggio di Sam Wilson l'ensemble blu e bianco nel finale dello show di Disney+.

"Perché ho detto loro che non avrei mai più indossato quella merda, amico", ha dichiarato Mackie in un'intervista a IGN. "È stata dura. Con il caldo, il sudore, gli occhiali appannati, era impossibile. Si chiamava cappuccio. È stato il mio incubo peggiore. Non potevo fare nulla".

Captain America: Brave New World, Anthony Mackie in una scena

In Brave New World vedremo il tradizionale Captain America

Nel prossimo film dei Marvel Studios, in uscita mercoledì 12 febbraio nelle sale italiane, il Sam Wilson interpretato da Mackie tornerà a un look più classico con i colori blu e rosso, più simile alla versione di Chris Evans. L'eroe conserva gli occhiali Falcon colorati di rosso, ma senza quel cappuccio costrittivo di cui parlava nell'intervista.

The Falcon And The Winter Soldier: Anthony Mackie con lo scudo di Captain America

In precedenza, Mackie aveva discusso della reazione a Sam che impugna lo scudo di Captain America nel finale di The Falcon and the Winter Soldier e del significato del fatto che l'eroe sia ora interpretato da un attore afroamericano.

"La risposta è stata oltremodo positiva", ha ricordato Mackie, che poi ha continuato: "Non c'è stata davvero alcuna pressione. Non so perché, non ho sentito alcuna pressione. C'era solo l'eccitazione della gente nel vedere dove la Marvel avrebbe condotto il personaggio".