Anthony Hopkins nel cast di The Son, diretto da Florian Zeller

Nel cast del film The Son, diretto da Florian Zeller, ci sarà anche l'attore premio Oscar Anthony Hopkins, con cui ha realizzato The Father.

Anthony Hopkins collaborerà nuovamente con il regista Florian Zeller, dopo il successo di The Father, in occasione del film The Son.

Il progetto ha ottenuto inoltre l'appoggio per la distribuzione di Sony Pictures che si occuperà di far arrivare il lungometraggio anche nelle sale italiane.

Nel cast di The Son, le cui riprese si sono ora concluse, ci saranno anche Zen McGrath e Anthony Hopkins.

Gli interpreti già annunciati erano Hugh Jackman, Vanessa Kirby e Laura Dern. Nel team della produzione del nuovo lungometraggio di Florian Zeller ci sono anche Iain Canning, Emile Sherman, Joanna Laurie e Christophe Spadone che aveva già collaborato con il filmmaker in occasione di The Father - Nulla è come sembra, progetto che ha conquistato l'Oscar come Miglior Sceneggiatura Non Originale e Miglior Attore Protagonista grazie all'interpretazione di Hopkins.

The Son è un adattamento, firmato da Zeller e Christopher Hampton, dell'omonimo spettacolo teatrale. Al centro della trama c'è Peter (Hugh Jackman), la cui vita con la compagna Beth (Vanessa Kirby) e il loro bambino, viene scossa dall'arrivo in scena della sua ex moglie Kate (Laura Dern) e il figlio teenager Nicholas (McGrath).