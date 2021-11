Ant-Man: Quantumania, Peyton Reed annuncia che le riprese sono finite

Le riprese di Ant-Man: Quantumania si sono ufficialmente concluse, come rivelato dal regista Peyton Reed con un tweet condiviso online. Il messaggio, accompagnato da un disegno di Mark James Hiblin, dichiara inoltre che il filmmaker non vede l'ora che i fan possano vedere a cosa hanno lavorato il cast e la troupe in questi mesi.

Peyton Reed, parlando del film Ant-Man and the Wasp: Quantumania aveva spiegato parlando dei personaggi di Han Pym e Janet van Dyne: "C'è decisamente molto da scoprire su Janet e quando parliamo del fatto che si è evoluta come risultato della sua permanenza nel Regno Quantico per 30 anni. Abbiamo visto una piccola dimostrazione di questo dettaglio, ma dobbiamo ancora scoprire in che modo si è evoluta e come è come persona".

La sceneggiatura del progetto è stata scritta da Jeff Loveness e la protagonista Evangeline Lilly ha recentemente dichiarato: "Penso sia il migliore che abbiamo realizzato fino a questo momento. Credo che Loveness sia fenomenale, uno dei migliori sceneggiatori che abbiamo mai avuto. L'attrice ha quindi ribadito che l'autore ha saputo dare spazio a ogni personaggio in modo unico.

Ant-Man 3 vedrà l'ingresso nel cast di Kathryn Newton, nel ruolo di una Cassie Lang (figlia di Scott Lang) in versione adulta. Insieme a Paul Rudd ed Evangeline Lilly ci saranno ancora Michael Douglas nel ruolo del Dr. Hank Pym, Michelle Pfeiffer in quello di sua moglie, Janet van Dyne, e Michael Peña che sarà ancora Luis. Jonathan Majors sarà invece villain Kang il Conquistatore. Ricordiamo che Ant-Man and the Wasp: Quantumania uscirà il 17 febbraio 2023.