Ant-Man, Joe Cornish: "Edgar Wright era 'troppo autore' per la Marvel"

L'Ant-Man di Edgar Wright, e l'uscita di scena del regista nel 2014, è tornato ad essere oggetto di discussione in seguito alle dichiarazioni rilasciate da Joe Cornish proprio in merito alla pellicola che doveva essere realizzata per la Marvel.

Come i fan ricorderanno, nel maggio del 2014, infatti, la Marvel e Wright annunciarono l'addio di quest'ultimo, e che presto sarebbe stato rivelato il nome del nuovo regista per Ant-Man.Un mese dopo, alle orecchie dei fan, giunse il nome di Peyton Reed come regista della pellicola.

Ora, come riportato da IndieWire, il co-sceneggiatore di Edgar Wright, Joe Cornish, ha parlato di quanto accaduto tra il regista e la Marvel nella fase di pre-produzione. "Quando Edgar ed io abbiamo incontrato la Marvel per la prima volta, erano negli uffici sopra uno showroom BMW a Beverly Hills", ha raccontato Cornish a The Playlist. "Era più o meno il periodo di 'Hulk' di Ang Lee e [Jon] Favreau non aveva nemmeno iniziato a lavorare sul primo 'Iron Man'".

"Abbiamo lavorato su Ant-Man per qualcosa come otto anni, a fasi alterne. E in quel periodo, tutto è cambiato completamente. La tecnologia è cambiata completamente. Il pubblico si è innamorato dei film sui supereroi. Tutte le cose che la gente amava negli anni '50, '60, '70, '80 nei fumetti sono state improvvisamente portate sullo schermo come non era mai successo prima" ha dichiarato ancora Cornish per poi aggiungere, "la Marvel non voleva il film d'autore che Edgar e io volevamo fare perché, a quel punto, avevano questo colosso tra le mani".

"Avevano questo universo in cui i film dovevano integrarsi. Edgar è un autore. Edgar Wright realizza film di Edgar Wright. Alla fine, è per questo che non è successo, immagino", ha raccontato e ricordato Cornish.

Ant-Man è arrivato nelle sale cinematografiche nel 2015. Negli anni a seguire, due sono i sequel che hanno visto la luce, con Ant-Man and the Wasp: Quantumania la cui uscita è prevista per il 17 febbraio.