Lockwood & Co, Joe Cornish parla della serie Netflix: "La sfida è onorare i libri"

Lo sceneggiatore Joe Cornish, ha parlato della sua nuova serie Lockwood &Co, arrivata su Netflix proprio in queste ore, e basata sui libri di Jonathan Stroud.

Lockwood & Co, il dramma sui cacciatori di fantasmi creato da Joe Cornish, è arrivato proprio oggi su Netflix. In una recente intervista, Cornish ha parlato dello show e di cosa possono aspettarsi i fan da questo adattamento.

Lockwood & Co. vede Ruby Stokes, ​​Cameron Chapman e Ali Hadji-Heshmati nei panni di un trio di adolescenti che gestisce un'agenzia indipendente che porta avanti la sua lotta ai fantasmi nella città di Londra, mentre compete con aziende rivali guidate da adulti.

Lockwood & Co, su Netflix in streaming da oggi

Lo show, diviso in otto episodi, è basato sui libri di Jonathan Stroud. "Abbiamo questi libri brillanti da cui attingere", ha dichiarato Joe Cornish in un'intervista rilasciata a Deadline. "La sfida è portarlo sullo schermo con l'energia e i dettagli che vogliamo, con il tempo e il denaro per farlo, e per rifinirlo e onorare i libri".

Lockwood & Co. è la prima lunga serie la cui sceneggiatura è firmata da Cornish, che è anche showrunner.

Cornish ha diretto gli episodi uno e otto, supervisionando il resto delle sceneggiature e delle riprese. Il suo obiettivo era quella di portare sullo schermo l'immagine di un mondo basata su quattro elementi creati da Stroud per i libri: "i fantasmi uccidono toccando le persone, i giovani possono percepirli prima degli adulti, le agenzie sono state create dagli adulti per far sì che i giovani si occupino dei fantasmi, e sale e metallo in diverse forme, possono respingere le apparizioni".

"Ho cercato di affrontarlo come un procedimento in cui attraverso i detective che si occupano dei loro affari, capisci la metodologia che c'è dietro. In generale, stiamo solo cercando di creare un'atmosfera interessante" ha proseguito lo sceneggiatore. "Vogliamo coinvolgere il pubblico nella storia e lasciare che badi a se stesso. Dovresti rispettare il tuo pubblico e la sua intelligenza e presumere che stiano guardando con entrambi gli occhi e non con un occhio che guarda il telefono. Finora ha funzionato".

Casting e produzione si sono svolte durante il periodo del lockdown, ha dichiarato Cornish il quale ha parlato di budget limitato. Inoltre, in merito alle apparizioni dei fantasmi, ha raccontato: "Non puoi avere figure spettrali sospese nell'ombra quando stanno attaccando. Sono come assalitori, quindi non possiamo permetterci il lusso di uno sguardo o qualcosa di ambiguo. Devono essere proprio qui, a lanciarsi contro di te".

"I libri e la costruzione del mondo sono così intelligenti, e le regole che Jonathan ha creato per tutto ciò che riguarda gli spettri e il combattimento con i fantasmi sono insolitamente sofisticate per il genere", ha detto. "Abbiamo cercato di rendere reale la posta in gioco. Non è un reboot o un franchising. Si tratta di raccontare una storia sincera, spaventosa e divertente con tre adorabili personaggi al centro" ha concluso. E voi siete pronti per un viaggio verso Londra tra fantasmi e cacciatori adolescenti?