Ant-Man and the Wasp: Quantumania, un nuovo video regala sequenze inedite del film Marvel

Un nuovo video dedicato ad Ant-Man and the Wasp: Quantumania ripercorre la storia di Scott Lang e regala qualche scena inedita.

L'evento CCXP ha regalato un video dedicato alla storia del supereroe interpretato da Paul Rudd che anticipa l'arrivo nelle sale di Ant-Man and the Wasp: Quantumania in cui appare anche Kang.

Il filmato dedicato al lungometraggio che debutterà nei cinema il 17 febbraio 2023 ripercorre la storia di Scott, dando particolare enfasi al suo legame con la figlia e all'importanza avuta in Avengers: Endgame.

Il video che anticipa qualche scena di Ant-Man and the Wasp: Quantumania si conclude con Kang, interpretato da Jonathan Majors, che dichiara: "Scott Lang. La tua realtà, tutto quello a cui ti stai aggrappando... Io so come finisce. Non è alla tua portata".

Nel cast del film ci saranno Paul Rudd, Kathryn Newton nel ruolo di Cassie, Evangeline Lilly che sarà nuovamente Hope van Dyne, Michelle Pfeiffer e Michael Douglas nei panni di Janet van Dyne e Hank Pym, e Jonathan Majors.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il nostro commento al trailer: finalmente Kang il Conquistatore

Alla regia tornerà Peyton Reed che, alcuni mesi fa, aveva dichiarato che il terzo capitolo della storia di Ant-Man sarà particolarmente epico, pur portando avanti la storia legata alle dinamiche esistenti nella famiglia del protagonista. Il villain, inoltre, sarà particolarmente temibile: "Sono cresciuto leggendo i fumetti e conoscevo il personaggio di Kang il Conquistatore, che è uno dei più grandi e cattivi personaggi dei fumetti. Poter mettere i nostri eroi contro Kang il Conquistatore è stato qualcosa di enorme per noi".