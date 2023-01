Ant-Man and the Wasp: Quantumania, un teaser e un nuovo poster in attesa del trailer inedito

Marvel Studios ha condiviso un breve teaser e un poster in attesa del trailer inedito di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, film in arrivo a febbraio nei cinema.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania avrà tra qualche ora un nuovo trailer e, durante l'attesa, i Marvel Studios hanno condiviso un teaser e un poster.

Nel filmato e nel poster, oltre ai tre supereroi al centro della storia, c'è spazio anche per il temibile Kang, il villain interpretato da Jonathan Majors.

Il poster di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, oltre a mostrare anche Cassie con la sua armatura, sostiene che gli spettatori assisteranno all'inizio di una nuova dinastia.

Il sequel Marvel con star Paul Rudd ed Evangeline Lilly arriverà nei cinema di tutto il mondo dal 17 febbraio. Nel cast torneranno anche Michelle Pfeiffer e Michael Douglas, mentre Kathryn Newton avrà la parte di Cassie, ormai adolescente.

Oltre a Jonathan Majors, con il ruolo del villain, ci sarà spazio anche per Bill Murray.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, un nuovo poster

Alla regia tornerà Peyton Reed che, alcuni mesi fa, aveva dichiarato che il terzo capitolo della storia di Ant-Man sarà particolarmente epico, pur portando avanti la storia legata alle dinamiche esistenti nella famiglia del protagonista. Il villain, inoltre, sarà particolarmente temibile: "Sono cresciuto leggendo i fumetti e conoscevo il personaggio di Kang il Conquistatore, che è uno dei più grandi e cattivi personaggi dei fumetti. Poter mettere i nostri eroi contro Kang il Conquistatore è stato qualcosa di enorme per noi".