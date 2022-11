Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Jonathan Majors parla dell'allenamento per diventare Kang il Conquistatore

Jonathan Majors tornerà a interpretare i panni di Kang il Conquistatore in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, in uscita a febbraio

Dopo aver debuttato nel ruolo di Colui Che Rimane, una versione alternativa di Kang, nel finale della prima stagione di Loki, Jonathan Majors riprenderà il suo ruolo in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che uscirà nelle sale a febbraio 2023. In una recente apparizione al Jimmy Kimmel Live!, Majors ha parlato dell'intenso allenamento che sta facendo per entrare nei panni del personaggio Marvel, comprese alcune abitudini che prevedono viaggi in palestra prima delle 7 del mattino.

"Sì, è fantastico, è fantastico", ha detto Majors durante il suo intervento al Jimmy Kimmel Live, come riporta anche Comicbook "Ma mi chiedo se saresti altrettanto felice di essere Kang il Conquistatore quando devi svegliarti alle 4.30 e andare in palestra, e poi tornare in palestra alle 7".

Ant-Man and the Wasp: Quantumania affronta gli eventi successivi ad Avengers: Endgame e vedremo i protagonisti Scott Lang e Hope van Dyne, insieme ai genitori di Hope, Hank Pym e Janet van Dyne e alla figlia di Scott, Cassie, accidentalmente inviati nel Regno Quantico senza modo di tornare indietro. In quel mondo mozzafiato incontreranno minacce e combatteranno contro il loro nuovo nemico, Kang il Conquistatore, che ha un esercito spietato e un obiettivo misterioso.

Il comparto creativo dei Marvel Studios considera Kang il Conquistatore uno dei cattivi principali sui quali puntare nel prossimo futuro del MCU. Dopo il debutto in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, perciò, la sua presenza è prevista ancora per molto tempo e Majors dovrebbe riprendere il suo ruolo sia in Avengers: La dinastia Kang (2025) e Avengers: Secret Wars (2026).

Intanto, in Quantumania, Paul Rudd torna nei panni di Scott Lang, Evangeline Lilly in quelli di Hope Van Dyne, mentre a interpretare Cassie sarà Kathryn Newton. Non mancheranno anche Michael Douglas e Michelle Pfeiffer rispettivamente nel ruolo Hank Pym e Janet Van Dyne. Bill Murray, invece, interpreterà uno dei villain.