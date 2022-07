Ant-Man And The Wasp: Quantumania, nel poster anche Kang e Stinger

Nel primo poster ufficiale di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, oltre agli eroi, ci sono anche il villain Kang e l'eroina Stinger.

Ant-Man and the Wasp Quantumania ha ora un nuovo poster realizzato dall'artista Andy Park e svelato prima del panel della Marvel al San Diego Comic-Con 2022. L'immagine mostra così i due protagonisti, il villain Kang e Cassie Lang con la tuta da eroina.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il poster del film

Nel film Ant-Man and the Wasp: Quantumania l'attrice Kathryn Newton avrà infatti la parte di Cassie, ormai cresciuta dopo che il padre Scott, interpretato da Paul Rudd, è scomparso nel regno quantico dopo lo schiocco di dita di Thanos.

Come accaduto nei fumetti, la giovane affiancherà Ant-Man e Wasp, ruolo affidato a Evangeline Lilly, nelle loro battaglie, prendendo il nome di Stinger.

Kang il Conquistatore ha invece debuttato nel MCU grazie alla serie Loki e dovrebbe avere un ruolo da villain anche in altri film.

Alla regia del film, in arrivo il 17 febbraio 2023, c'è Peyton Reed. Nel cast spazio inoltre a Michael Douglas, Michelle Pfeiffer e Bill Murray.