Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Paul Rudd anticipa degli entusiasmanti cameo nel film

Paul Rudd, in una recente intervista, ha anticipato che nel film Ant-Man and the Wasp: Quantumania ci saranno degli entusiasmanti cameo.

A febbraio arriverà nei cinema di tutto il mondo il film Ant-Man and the Wasp: Quantumania e, a quanto pare, nel progetto ci saranno numerosi cameo del MCU.

A rivelarlo è stata un'intervista ai protagonisti realizzata da Fandango che è stata pubblicata online e che ha permesso alle star di condividere qualche dettaglio dell'atteso progetto che darà il via alla Fase 5 dell'universo tratto dai fumetti.

Paul Rudd, protagonista di Ant-Man and the Wasp: Quantumania nella parte di Scott Lang, ha dichiarato che i cameo presenti nel film saranno a 10 su una scala di eccitazione da 0 a 10. L'attore ha dichiarato: "Per le persone che sono consapevoli, penso, ce ne saranno di buoni. Alcuni realmente buoni".

Rudd ha rassicurato: "Ovviamente non vi dirò chi sono, ma penso che per le persone che li scopriranno o che ne verranno a conoscenza saranno un 10".

Alcuni fan sostengono che nel film appariranno i Fantastici Quattro, considerando che il regista voleva occuparsi del reboot delle avventure di quel team prima di ottenere la possibilità di occuparsi dei film di Ant-Man.

Le loro speranze potrebbero però non essere fondate, considerando che il casting per il prossimo film è attualmente ancora in corso.

La presenza di Kang il Conquistatore, villain interpretato da Jonathan Majors che ha debuttato nella serie Loki, potrebbe far presupporre la presenza di qualche membro del cast dello show con star Tom Hiddleston. Un'altra ipotesi non troppo remota è che vengano introdotti gli Young Avengers, di cui Cassie Lang dovrebbe far parte, con un possibile cameo di Hailee Steinfeld nel ruolo di Kate Bishop o di Jeremy Renner nella parte di Hawkeye, personaggio legato alla giovane e che ha una grande amicizia con Ant-Man.