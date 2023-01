Ant-Man and the Wasp: Quantumania: MODOK "sarà una mina vagante" per lo sceneggiatore

Lo sceneggiatore di Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha raccontato qualche dettaglio in più su MODOK, rivelando che si è divertito un sacco a realizzarlo.

Uno dei personaggi più attesi di Ant-Man and the Wasp: Quantumania è senza dubbio MODOK. Gli appassionati dei fumetti conoscono perfettamente il suo potenziale e quello di cui è capace. Jeff Loveness, sceneggiatore del film, ha anticipato qualche dettaglio in più su questo personaggio, rivelando quanto si è divertito ad inserirlo nella storia.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Paul Rudd in un primo piano

Durante una recente intervista con SFX, Jeff Loveness ha raccontato com'è stato lavorare su Ant-Man and the Wasp: Quantumania e nello specifico su MODOK. Il suo stesso nome già la dice lunga (MODOK significa Mental Organism Designed Only For Killing), anticipandone tutto il potenziale narrativo. Nel raccontarlo, infatti, Jeff lo ha definito "una vera e propria mina vagante": "MODOK è forse una delle mie cose preferite all'interno del film. Ovviamente siamo molto fedeli ai fumetti nel design e l'aspetto, ma c'è anche qualcosa in più rispetto alla versione che conoscete, qualcosa di nuovo che abbiamo voluto inserire noi. Forse verrò licenziato da The Kang Dynasty quando le persone lo sapranno, ma alcuni dei miei momenti preferiti nella storia sono connessi a MODOK e dalle sue dinamiche".

Inoltre, sempre in base alle sue dichiarazioni, sembra proprio che il MODOK di Ant-Man and the Wasp: Quantumania sarà simile a quello dei fumetti, anche se forse un tantino più fragile: "È una vera mina vagante e mi sono divertito molto con lui. Era il primo giorno nella stanza [in cui scrivevano]: abbiamo interpretato MODOK come personaggio e il film è diventato così divertente".

Vi ricordiamo che Ant-Man and the Wasp: Quantumania arriverà in Italia il 15 febbraio 2023.