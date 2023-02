Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Kathryn Newton ha rivelato il consiglio che le ha dato Brie Larson

Forte di alcune precedenti interpretazioni in film come Bad Teacher o Paranormal Activity 4, Kathryn Newton non è affatto un volto nuovo per il grande pubblico, ed anche per questo il suo lavoro con Ant-Man and the Wasp: Quantumania è stato ben accolto fin da subito. Durante una recente intervista con Variety l'attrice ha raccontato dei suoi primi provini per entrare nella Marvel e di un consiglio che le ha dato Brie Larson.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, una scena

"Sono davvero fortunata a fare questo lavoro da molto tempo, così ho avuto modo di entrare in contatto con Sarah Finn, la responsabile del casting di vari progetti. Mi ha scelta per Detective Pikachu e Tre manifesti a Ebbing, Missouri. In questo settore ti basta una sola persona che riesca a vederti sul serio, e lei è una di quelle persone che l'hanno fatto con me. Voglio dire, la mia vita è cambiata dopo quei film", ha detto Kathryn Newton parlando dell'inizio della sua carriera.

La giovane attrice ha proseguito raccontando: "Ogni progetto che fai ti cambia, ma ce ne sono alcuni che aprono la porta a persone che poi ti vedono sotto una nuova luce. E così mi ha notata. Una volta mi è capitato d'incontrare Brie Larson e, spero le vada bene se lo dico, l'ho guardata e le ho detto: 'Ascolta, sono molto preparata per questo ruolo Marvel' [si tratta di un provino precedente ad Ant-Man and the Wasp: Quantumania che l'attrice non ha specificato]. È davvero strano incontrarci', e lei mi fa: 'Se posso darti un consiglio, sii paziente'".

Così la Newton ha raccontato che la sua pazienza è stata premiata con la successiva chiamata per Ant-Man and the Wasp: Quantumania, e che ringrazia anche la collega per come sono andate le cose: "Devo ringraziare Brie per avermi detto di mantenere la pazienza perché è stato davvero un buon consiglio".