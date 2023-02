Ant-Man and the Wasp: Quantumania, lo sceneggiatore: "Kang è il villain più pericoloso del Multiverso"

Lo sceneggiatore di Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha affermato che Kang di Jonathan Majors è il villain più pericoloso del Multiverso.

Jeff Loveness, lo sceneggiatore di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, è recentemente tornato a parlare di Kang il Conquistatore, affermando che il personaggio è il villain più temibile di tutto il Marvel Cinematic Universe.

Durante un'intervista con Variety, Loveness ha spiegato perché Kang è privo di senso dell'umorismo nel terzo capitolo di Ant-Man: "Penso che rispetto a quello di Loki, questo Kang è un tipo di personaggio molto diverso, inaspettato e stravagante. Volevamo rompere le aspettative con questo film."

"Penso che tutti si aspettassero un cattivo divertente o più sciocco, quindi Peyton [Reed] e io ci siamo detti: 'No, mettiamo Ant-Man contro il cattivo più pericoloso del Multiverso e facciamo l'opposto di quello che i fan hanno visto in Loki", ha continuato lo sceneggiatore. "Facciamo in modo che sia il più duro dei tipi duri.'"

"Jonathan Majors è incredibile. Non credo di aver visto una star del cinema come lui da un po' di tempo, questo ragazzo ha centrato ogni battuta e io non ho mai provato una tale emozione prima d'ora, è stato emozionante scrivere i dialoghi per un attore come lui", ha concluso Loveness.