Ant-Man and the Wasp: Quantumania, svelata la prima immagine di Kang?

Una foto relativa ad Ant-Man and the Wasp: Quantumania, condivisa online, sembra aver svelato la prima immagine di Kang nell'atteso film

Nel cast di Ant-Man and the Wasp: Quantumania ci sarà anche l'attore Jonathan Majors nella parte di Kang il Conquistatore e una nuova immagine condivisa su Twitter potrebbe aver mostrato il personaggio.

Online è infatti apparsa una foto della t-shirt del team degli stunt impegnati nelle riprese del lungometraggio.

La maglia indossata da alcuni membri della troupe di Ant-Man and the Wasp: Quantumania mostra una maschera dell'eroe spezzata e nel metallo si riflette una figura misteriosa. I fan hanno subito riconosciuto in quella presenza Kang, personaggio introdotto nel Marvel Cinematic Universe grazie alla serie Loki e che tornerà nel film in versione villain.

La sceneggiatura del progetto è stata scritta da Jeff Loveness e la protagonista Evangeline Lilly ha recentemente dichiarato: "Penso sia il migliore che abbiamo realizzato fino a questo momento. Credo che Loveness sia fenomenale, uno dei migliori sceneggiatori che abbiamo mai avuto. L'attrice ha quindi ribadito che l'autore ha saputo dare spazio a ogni personaggio in modo unico.

Ant-Man 3 vedrà l'ingresso nel cast di Kathryn Newton, nel ruolo di una Cassie Lang (figlia di Scott Lang) in versione adulta. Insieme a Paul Rudd ed Evangeline Lilly ci saranno ancora Michael Douglas nel ruolo del Dr. Hank Pym, Michelle Pfeiffer in quello di sua moglie, Janet van Dyne, e Michael Peña che sarà ancora Luis. Jonathan Majors sarà invece villain Kang il Conquistatore. Ricordiamo che Ant-Man and the Wasp: Quantumania uscirà il 17 febbraio 2023.