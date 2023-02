Ant-Man and The Wasp: Quantumania, in arrivo i fumetti speciali Panini su Scott Lang

Ant-Man torna in libreria con una selezione dei migliori volumi Panini Comics per l'eroe "più piccolo" dell'Universo Marvel, protagonista del nuovo film Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

Ant-Man torna al cinema con Ant-Man and the Wasp: Quantumania, film Marvel Studios nelle sale italiane da mercoledì 15 febbraio. Paul Rudd veste nuovamente i panni di Scott Lang, ex ingegnere elettronico e ladro che si trasforma in eroe assumendo l'identità di Ant-Man, e questa volta esplorerà il Regno Quantico dove, insieme alla famiglia, affronterà nuove, bizzarre creature in un'impresa che lo spingerà oltre i confini di ciò che pensava possibile. I fumetti con protagonista Ant-Man, editi da Panini Comics, sono lo strumento perfetto per conoscere e approfondire la storia e i segreti di questo affascinante personaggio.

Per iniziare ad approcciarsi al super eroe amico delle formiche creato da Stan lee, Jack Kirby e Larry Lieber nel 1962, il volume giusto è Marvel-Verse: Ant-Man e Wasp, che raccoglie una piccola antologia di 4 racconti dedicati agli Ant-Man più amati. Si parte dall'Ant-Man originale, Hank Pym, membro fondatore degli Avengers che grazie alle sue scoperte scientifiche ha imparato come rimpicciolirsi (o ingrandirsi) e comunicare con gli insetti. Al suo fianco la sfrontata Wasp, nome in codice di Janet Van Dyne, anche lei in grado di cambiare le sue dimensioni e di "pungere" gli avversari. Infine, Scott Lang, erede di Hank e l'ultimo ad assumere l'identità di Ant-Man, proseguendone il mito.

Ant-Man: Ant-niversario è il volume che celebra in grande stile i 60 anni dalla nascita del piccolo eroe. Un viaggio per conoscere a fondo ogni personaggio che abbia indossato il famigerato casco. Un volume da collezione scritto da Al Ewing (Immortale Hulk) e Tom Reilly (Marvels Snapshot: X-Men). Si prosegue con Ant-Man: Mondo alveare, dove il super eroe si troverà impegnato a tentare di fare buona impressione sulla figlia Cassie, alias Stinger. Per conquistarla, Scott Lang accetta di lavorare come apicoltore e scopre fortuitamente una cospirazione globale insettoide per rovesciare l'ordine mondiale. Il destino del mondo è nelle mani di Ant-Man e Stinger, in quest'avventura padre-figlia commovente e mozzafiato di Zeb Wells (Hellions) e Dylan Burnett (Cosmic Ghost Rider).

Il viaggio si conclude con la conoscenza del villain che metterà in difficoltà Ant-Man nel nuovo film: il viaggiatore del tempo conosciuto come Kang il Conquistatore, uno dei personaggi più complessi e affascinanti del mondo Marvel, nato dal team creativo Lee/Kirby e apparso per la prima volta nel 1964 in The Avengers 8. Ha vissuto molte vite attraversando diverse ere: è stato un faraone, un super criminale, un signore della guerra spaziale e anche, in qualche rara occasione, un eroe.

Nel volume Kang il Conquistatore: L'ultimo nemico sono io un vecchio e sconfitto Kang manda una versione più giovane di sé indietro nel tempo, dando vita a un eterno ciclo di creazione e distruzione che ha una sola costante: l'amore sconfinato per Ravonna Renslayer. Lanzing e Kelly creano una storia raffinatissima che rivisita ed espande la multiforme vita di Kang, perfettamente godibile sia dai fan Marvel più puntuali, sia da chi si approccia al Conquistatore per la prima volta.