Ant-Man and the Wasp: Quantumania, i concept art svelano i look alternativi di Kang

Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha permesso ai fan del MCU di vedere in azione Kang, il villain interpretato da Jonathan Majors, e ora dei nuovi concept art svelano come si è lavorato al look del personaggio.

A condividere le immagini è stato Jerad S. Marantz, da tempo collaboratore della Marvel in progetti come Avengers: Endgame, Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange nel Multiverso della follia.

L'artista, condividendo il lavoro compiuto per Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha scritto: "Per un po' si è discusso del guardaroba di Kang. Mi è stato affidato il compito di esplorare delle opzioni all'esterno del suo look classico. In pratica cosa avrebbe indossato quando non era nella sua armatura e pronto a combattere".

Marantz ha quindi aggiunto: "Mi sono divertito molto a ideare un po' di opzioni. Queste sono solo alcune. Ho realmente apprezzato la possibilità di disegnarle. Amo lavorare con le forme semplici e colori privi di ombre. Inoltre è stata un'opportunità per mettermi alla prova con i ritratti. Il modo in cui lavoro cambia un po' in base al compito e al tempo che ho a disposizione".

Jerad ha sottolineato: "Devi realmente variare il tuo approccio in base non solo al tempo che hai, ma anche con chi stai lavorando e a cosa possono interpretare".

Il ruolo di Kang è stato affidato a Jonathan Majors e Kevin Feige aveva spiegato che gli ha assegnato un personaggio così importante per la saga perché è in grado di sostenerne il peso e interpretare tutte le varianti di Kang in modo incredibile. Il presidente dei Marvel Studios aveva quindi aggiunto: "Quello che amo è che è totalmente diverso da Thanos. Kang è un tipo di villain completamente differente e il fatto che sia al tempo stesso molti personaggi diversi è ciò che lo rende maggiormente eccitante e lo rende differente".