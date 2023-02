Ant-Man and the Wasp: Quantumania, le nuove collezioni Funko, Hasbro e LEGO ispirate al film

L'arrivo nelle sale del film Ant-Man and the Wasp: Quantumania è stato accompagnato dalla messa in vendita di nuove collezioni targate Funko, Hasbro e LEGO, ecco i dettagli.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania è arrivato nei cinema di tutto il mondo e il debutto è stato accompagnato dalla messa in vendita delle nuove collezioni di merchandise targato Funko, Hasbro e LEGO.

Il progetto diretto da Peyton Reed, segna il ritorno sul grande schermo degli eroi interpretati da Paul Rudd ed Evangeline Llly, che hanno la parte di Scott Lang e Hope Van Dyne.

Nel nuovo film MarveI Studios Ant-Man and the Wasp: Quantumania, i Super Eroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas), e alla figlia di Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un'avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige e Stephen Broussard, il film è interpretato anche da Jonathan Majors nel ruolo di Kang, David Dastmalchian in quello di Veb, Katy O'Brian nella parte di Jentorra, William Jackson Harper nel ruolo di Quaz e Bill Murray in quello di Lord Krylar.

Per celebrare l'uscita del nuovo capitolo del MCU, sono arrivate nuove linee di accessori, giocattoli e oggetti da collezione ispirati al film nei negozi fisici e online e nella sezione di Amazon dedicata al film.

Ecco le nuove proposte

Personaggio costruibile di Ant-Man di Lego

Il personaggio costruibile di Ant-Man LEGO Marvel è adatto ai bambini da otto anni ed è alto 24 cm, è completamente snodabile e costruibile permettendo ai bambini di portare l'azione del film Marvel ovunque essi vadano.

Il set, a un prezzo di 34,99 €, è accompagnato da una microfigure di The Wasp, la compagna del Super Eroe nel film, che può essere attaccata al braccio di Ant-Man. Quando non sono impegnati in emozionanti avventure insieme, i personaggi, autenticamente dettagliati, possono essere esposti nelle camerette.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, personaggio costruibile di Ant-Man di Lego

Action Figure Ant-Man and The Wasp: Quantumania Marvel Legends di Hasbro

In occasione del debutto del film Marvel, Hasbro presenta la nuova linea di Action Figures Marvel Legends (da 29.99 €) ispirata ai protagonisti del film.

Altamente dettagliate, queste Figure sono alte circa 15 centimetri, snodabili e includono accessori che permettono di esporle mettendole in posa. La collezione include tutti i personaggi principali del film come Ant-Man e Wasp, ma anche nuovi come il temuto Kang. Sono anche disponibili nuove versioni di storici personaggi dei fumetti Marvel come Egghead e Crossfire.

Ant-Man Marvel Pop! di Funko

Il Super Eroe più piccolo del MCU è tornato: in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Scott Lang deve esplorare il regno quantico, incontrando nuovi esseri e terribili nemici. Per celebrare il personaggio c'è il Funko Pop! Ant-Man! La figura in vinile è alta circa 8.9 cm e ha un prezzo consigliato di 15 €.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Ant-Man Marvel Pop! di Funko

The Wasp Marvel Pop! di Funko

Hope van Dyne è pronta a vivere nuove avventure sotto il nome di Wasp. La figura in vinile è alta circa 10.9 cm e ha un costo di 17 €.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, The Wasp Marvel Pop! di Funko

Kang Marvel Pop! di Funko

Dopo la sua apparizione in Loki, ecco tornare il misterioso Kang. In questo film sfida Scott Lang, tentandolo con i suoi poteri di manipolazione del tempo e della realtà. La figura in vinile è alta circa 10.9 cm e ha un costo di 15 €.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Kang Marvel Pop! di Funko

M.O.D.O.K. Marvel Pop! di Funko

Il Mental Organism Designed Only for Killing è un personaggio storico dei fumetti Marvel che ha debuttato nel nuovo capitolo del MCU Ant-Man and the Wasp: Quantumania. La figura in vinile è alta circa 11.5 cm e ha un costo di 15 €.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, M.O.D.O.K. Marvel Pop! di Funko

Portachiavi Ant-Man Marvel Pop! di Funko

Per portare sempre con sé il proprio eroe preferito c'è il Funko Pop! Keychain Ant-Man. In questa versione, l'eroe più piccolo degli Avengers è in versione tascabile. La figura in vinile completa di portachiavi è alta circa 7.6 cm e un costo di circa 17 €.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Portachiavi Ant-Man Marvel Pop! di Funko

Portachiavi M.O.D.O.K. Marvel Pop! di Funko

M.O.D.O.K. è disponibile anche in versione tascabile per portare sempre in giro il celebre villain. La figura in vinile completa di portachiavi è alta circa 7.6 cm e ha un costo di 17 €.