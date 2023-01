Ant-Man and the Wasp: Quantumania, nuove anticipazioni e foto di Kang il Conquistatore

A febbraio arriverà nei cinema di tutto il mondo Ant-Man and the Wasp: Quantumania e online sono state condivise nuove anticipazioni e foto di Kang, il villain interpretato da Jonathan Majors.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania sta per arrivare nelle sale di tutto il mondo dando il via alla Fase 5 del MCU e online sono state condivise nuove foto e anticipazioni.

Kevin Feige, a capo dei Marvel Studios, ha infatti svelato al magazine Empire il motivo per cui è scelto il personaggio affidato a Paul Rudd per iniziare il nuovo capitolo della storia tratta dai fumetti.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la copertina di Empire

Feige, parlando di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ha dichiarato: "Volevamo iniziare la Fase 5 con Ant-Man perché si è guadagnato quella posizione. Non solo per essere una spalla o per spezzare la tensione essendo fonte di comicità, ma per fargli prendere la sua posizione al centro del podio per il MCU".

Lo sceneggiatore Jeff Lovess ha invece sottolineato: "La prima conversazione che abbiamo avuto è stata 'Cosa accadrebbe se Ant-Man si trovasse per errore in un film degli Avengers da solo?' Non stiamo più fuggendo intorno per le strade di San Francisco. Stiamo lottando contro uno dei villain più potenti della storia e forse questo è il gruppo più improbabile di Avengers che va contro questo tizio".

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Jonathan Majors in una foto del ffilm

Kang il Conquistatore, ruolo affidato a Jonathan Majors, vuole il dominio su tutto, in ogni realtà esistente perché non esiste in un solo universo. Feige ha spiegato che il personaggio lotterà persino contro le sue varianti: "Si tratta della scelta giusta se stai affrontando il Multiverso. Kang ci ha permesso di realizzare un nuovo tipo di grande cattivo. Lui è diverso, va in guerra contro se stesso quanto è in contrasto con i nostri eroi".

Il produttore ha aggiunto: "Kang è una persona davvero potente, ma quando lo incontriamo è in una posizione in cui ha bisogno di riavere quel potere. Ha una nave spaziale e un macchinario che gli permettono di andare ovunque e in ogni momento se vuole, se riuscisse a farlo andare online. Se solo avesse accesso ai geniali scienziati con le particelle Pym...".

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il nostro commento al trailer: finalmente Kang il Conquistatore

Majors ha prima incontrato il team della serie Loki e poi ha parlato del film, avendo come punti di riferimento Alessandro il Grande. L'attore ha spiegato: "Kang aggiunge una diversità nel tono, un vero conflitto e una tensione reale. Verrete intodotti a una nuova vibrazione nel MCU. C'è del conflitto, non solo mano-a-mano, non solo tra eroe e villain, ma anche in versione 'il tuo modo di vivere' e il 'mio modo di vivere'. Sto arrivando per questo, siamo in una battaglia".

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, William Jackson Harper in una foto del ffilm

Empire ha inoltre condiviso la prima foto di Quaz, il personaggio affidato a William Jackson Harper dotato di poteri telepatici. Nell'imagine è ritratto con Jentorra (Katy M. O'Brian), che lotta per la libertà e contro le ingiustizie in una minuscola metropoli. I due personaggi sembra aiuteranno i protagonisti nel loro tentativo di fuggire da Kang.