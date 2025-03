Ant-Man And The Wasp: Quantumania, l'edizione 4K Ultra HD + Blu-Ray in sconto su Amazon

Su Amazon i fan di Ant-Man And The Wasp: Quantumania possono attualmente trovare il film, in edizione 4K Ultra HD + Blu-Ray, in sconto grazie a un'offerta a tempo.

L'edizione 4K Ultra HD + Blu-Ray di Ant-Man And The Wasp: Quantumania è in offerta su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo di segnalazione, potete trovarla a 15,25€ con uno sconto del 15% sul prezzo più basso degli ultimi 30gg indicato (17,85€). I dettagli relativi all'home video in questione sono disponibili passando dal box che trovate qui sotto, o cliccando su questo indirizzo. L'edizione 4K Ultra HD + Blu-Ray di Ant-Man And The Wasp: Quantumania indicata è venduta e spedita da Amazon. Attenzione che si tratta di un'offerta a tempo.

Ant-Man And The Wasp: Quantumania in 4K

Ant-Man and The Wasp: Quantumania è disponibile su Amazon in un'edizione 4K Ultra HD + Blu-Ray che trasforma il film in ujn'esperienza cinematografica casalinga memorabile, portando il Regno Quantico a un livello di dettaglio e profondità curati anche sullo schermo di casa. Scott Lang e Hope Van Dyne tornano per un'avventura che trascende i confini dello spazio e del tempo, un'odissea tra creature straordinarie, città impossibili e la minaccia implacabile di Kang il Conquistatore.

Il Blu-Ray è arricchito da contenuti speciali imperdibili, documentari come Tutto in famiglia e Formidabili nemici svelano i segreti dietro la realizzazione del film, mentre le scene eliminate e il commento audio offrono una nuova prospettiva sull'universo Marvel. E per i veri collezionisti, all'interno della confezione si trova una card.