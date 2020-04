Ant-Man 3, lo sceneggiatore di Rick and Morty scriverà lo script

Ant-Man 3 si affida a Jeff Loveness, sceneggiatore e co-produttore di Rick & Morty, per la stesura dello script del terzo capitolo della saga, che sarà ancora una volta diretto da Peyton Reed.

Scott Lang, Hope van Dyne e soci torneranno al cinema per una nuova, entusiasmante avventura - anche se per ora non è chiaro quando -, e secondo THR la sceneggiatura sarebbe già in lavorazione.

Ad occuparsene sarà Jeff Loveness, principalmente noto per il suo contributo alla serie animata di Adult Swim, Rick & Morty, ma i cui credits includono anche (e soprattutto, avendo lavorato a 238 episodi dello show) il Jimmy Kimmel Live, oltre ad essere l'autore di alcune storie Marvel Comics con protagonisti personaggi come Groot, Spider-Man e Nova.

Loveness si unirà quindi alla squadra capitanata da Peyton Reed, regista di Ant-Man e Ant-Man and The Wasp, che tornerà al timone della saga.

Nella giornata di ieri sono state annunciate le nuove date d'uscita per le pellicole Disney, molte delle quali hanno visto degli importanti slittamenti, a partire da quelle targate Marvel Studios. Tra i titoli menzionati, tuttavia, non erano presenti né Ant-Man 3, né il terzo capitolo de I Guardiani della Galassia, per cui l'unica cosa che resta da fare al momento è attendere ulteriori aggiornamenti al riguardo.