Ant-Man 3, il regista Peyton Reed: "Non farei un film sugli X-Men, ma uno su Nova sì"

Il regista di Ant-Man and The Wasp: Quantumania Peyton Reed non è interessato a girare un film sugli X-Men, ma gli piacerebbe realizzarne uno su Nova.

Se chiedete al regista di Ant-Man and The Wasp: Quantumania Peyton Reed di quale progetto Marvel gli piacerebbe occuparsi in futuro, non aspettatevi certo gli X-Men. Nova, invece, è un altro discorso...

In una recente intervista con il sito Collider, come riporta anche CBR, il fillmaker dietro la trilogia di Ant-Man ha commentato la possibilità di dirigere nuovi progetti per la Casa delle Idee ora che anche Ant-Man and the Wasp: Quantumania è nelle sale.

"Sì, perchè no. Cioè, dovrebbe trattarsi del progetto giusto" è stata infatti la sua risposta, spiegando però che "Non sono, ad esempio, un tipo da X-Men. Jeff Loveness, lo sceneggiatore di Quantumania, è un tipo da X-Men. Io li adoro, mi piace guardare i loro film, ma non vorrei realizzare una pellicola sugli X-Men".

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la recensione: Un angolo di Star Wars nell'universo Marvel

I mutanti tanto amati dal pubblico non sono dunque sul radar di Reed, che preferisce storie e personaggi in un qualche modo meno "presi in considerazione" dai più.

"La cosa bella della Marvel è che c'è questo infinito... Ma per me quelli che suscitano più interesse sono i personaggi meno [popolari o comunque visti in giro]" ha infatti continuato "Voglio dire, all'epoca Ant-Man... Sapevamo che era uno dei membri fondatori degli Avengers, ma in termini di riconoscimento e consapevolezza da parte del pubblico, era probabilmente un personaggio di serie B, forse anche C. Chi lo sa, dipende un po' dai punti di vista. Io lo adoro".

"Ant-Man è un po' un eroe della sottocultura. Ed è la stessa cosa che mi attirò di Ragazze nel Pallone: 'Un film su delle cheerleader? Roba strana!'. E lo stesso con Abbasso l'amore - Down with love: 'Una sorta di omaggio a Doris Day, Rock Hudson, una rom-com ambientata negli anni '60? Mi piace!'. E lo stesso tipo di attrattiva l'aveva Ant-Man per me_" ha infine concluso, fornendo un esempio di chi invece ha già catturato il suo interesse "Quindi mi piace l'idea. E, per dire, farei un film su Nova. Adoro la [serie di fumetti] The Man Called Nova. Sarebbe forte".

E voi, chi vorreste alla regia di questi progetti Marvel?