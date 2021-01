Ant-Man 3: Michael Douglas annuncia di essere pronto a tornare sul set

Ant-Man 3 avrà nel proprio cast Michael Douglas e l'attore ha annunciato di essere pronto a ritornare sul set, confermando che Hank Pym apparirà anche nel terzo capitolo della storia tratta dai fumetti Marvel.

L'attore ha pubblicato uno scatto tratto dalla prima avventura dell'eroe interpretato da Paul Rudd in cui lo scienziato è a bordo di una macchina.

La didascalia della foto pubblicata da Michael Douglas rivela: "È arrivato il momento di far crescere il pizzetto. Hank Pym è tornato! Ant-Man and the Wasp: Quantumania arriverà nel 2022!".

Attualmente i vertici di Marvel Studios non hanno però confermato la data di uscita del progetto e il nuovo sequel potrebbe arrivare più tardi rispetto a quanto annunciato dall'attore, considerando che il prossimo anno dovrebbero essere distribuiti nelle sale Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Captain Marvel 2, Black Panther 2 e Thor: Love and Thunder.

I progetti dello studio potrebbero inoltre essere stati modificati: la produzione delle nuove avventure degli Avengers interpretati da Benedict Cumberbatch e Chris Hemsworth sono infatti già in produzione, mentre non è ancora chiaro quando tornerà al lavoro Brie Larson o se i produttori abbiano deciso in modo definitivo come procedere con la nuova storia ambientata a Wakanda senza Chadwick Boseman.

Peyton Reed si occuperà della regia del terzo capitolo delle avventure di Ant-Man, personaggio affidato a Paul Rudd. Confermati in Ant-Man and the Wasp: Quantumania i ritorni di Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer.

Tra i nuovi arrivi, invece, quelli di Kathryn Newton nella parte di Cassie Lang e di Jonathan Majors che sarà Kang il Conquistatore.

Emma Fuhrmann, apparsa in Avengers: Endgame, è stata quindi sostituita nel ruolo della figlia dell'eroe e sarà mostrata ormai diventata una teenager negli anni trascorsi dopo lo schiocco di dita di Thanos. Tra le pagine dei fumetti la ragazza diventa un'eroina e potrebbe quindi entrare a far parte del team Young Avengers.