Ant-Man 3 e Captain Marvel 2 cambiano data di uscita

Disney ha annunciato la nuova data di uscita dei film Captain Marvel 2 e Ant-Man 3.

I due progetti si scambieranno gli slot nelle programmazioni cinematografiche: il terzo capitolo delle avventure con star Paul Rudd arriverà quindi nelle sale il 17 febbraio 2023.

The Marvels, il sequel con protagonista Brie Larson, è stato invece posticipato di quattro mesi e debutterà nei cinema di tutto il mondo il 28 luglio 2023.

Lo studio ha preso la decisione perché Ant-Man and the Wasp: Quantumania è in una fase più avanzata della produzione e il lavoro sul film si concluderà quindi prima rispetto a quello dedicato a Captain Marvel.

I fan del MCU potranno presto tornare in sala per scoprire i misteri di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, mentre a luglio arriverà Thor: Love and Thunder e a novembre Black Panther: Wakanda Forever.

Ant-Man 3 vede alla regia Peyton Reed e nel cast ci sono Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer, Michael Douglas, Jonathan Majors, e Kathryn Newton.

The Marvels sarà invece diretto da Nia DaCosta e tra gli interpreti ci sono Brie Larson, Samuel L. Jackson, Teyonah Parris, e Iman Vellani.