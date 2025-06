F1, Joseph Kosinski sogna Brad Pitt e Tom Cruise insieme nel crossover con Giorni di tuono

Non è un segreto che Joseph Kosinski, regista del successo mondiale Top Gun: Maverick, sia diventato un esperto in materia di revival a Hollywood, capace di rispolverare vecchie IP e di rimodellarle con una gravitas elegante e piena di testosterone che fa gola agli studios al giorno d'oggi.

Ora, a quanto pare, Kosinski avrebbe messo gli occhi su un altro veicolo cinematografico per Tom Cruise che avrebbe bisogno di una seconda vita: Giorni di tuono, film di Tony Scott (proprio come il primo Top Gun) uscito nel 1990 sull'onda del successo di pubblico che proprio in quegli anni Cruise stava cavalcando.

In una recente intervista concessa a GQ, il regista ha svelato quello che sarebbe il suo sogno. Quando gli è stato chiesto se gli sarebbe piaciuto rimettere insieme Cruise e Pitt sul grande schermo, Kosinski ha confessato di sognare un crossover proprio tra Giorni di tuono e il suo recente F1. Su queste pagine potete leggere la recensione di F1 - The Movie.

Joseph Kosinski è il nuovo erede di Tony Scott?

Giorni di tuono: Tom Cruise tra i bolidi

"In questo momento, nella mia testa ci sarebbe Cole Trickle [il personaggio di Cruise in Giorni di tuono]", ha detto Kosinski. "Scopriamo che lui e Sonny Hayes [il personaggio di Pitt nel film F1] hanno dei trascorsi; hanno avuto dei rivali a un certo punto, forse si sono incrociati... Ho sentito di questa epica battaglia di go-kart durante le riprese di Intervista col vampiro che Brad e Tom hanno avuto, e chi non pagherebbe per vedere quei due testa a testa in pista?".

Brad Pitt a Silverstone durante le riprese del suo film sulla Formula 1

Non si tratta solo di pura fantasia e speculazioni. Un sequel di Giorni di tuono è attualmente in fase di sviluppo, con Cruise che dovrebbe riprendere il ruolo di Cole Trickle. La Paramount, forte del successo commerciale e di critica di Top Gun: Maverick, vede Giorni di tuono - spesso definito il Top Gun su quattro ruote - come abbastanza maturo per essere riportato al cinema. A quanto pare Kosinski ci sta girando intorno, e anche se non ha ancora firmato per la regia è in qualche modo coinvolto creativamente nel progetto.

L'idea di fondere questo film con il progetto F1 di Pitt sembra sia un'abile mossa di branding in grado di produrre un vero e proprio evento cinematografico. Si tratta di un gioco dell'ormai classico "Legacy Sequel Extended Universe", ma fondato su una vera e propria storia di personaggi: Trickle contro Hayes, NASCAR contro Formula 1, grinta americana contro finezza europea.