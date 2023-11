Anne Hathaway: 'Mi dissero 'A 35 anni la tua carriera subirà un crollo''

Durante un'intervista a Net-a-Porter, Anne Hathaway ha raccontato di quella volta in cui le dissero che la sua carriera sarebbe finita prima di compiere 35 anni, rivelando il difficile sentiero che una donna deve attraversare per diventare attrice.

"Quando ho iniziato a recitare da bambina, mi avevano avvertito che la mia carriera sarebbe precipitata all'età di 35 anni, cosa che molte donne devono affrontare. Fortunatamente sono stati fatti molti passi avanti da allora ma per noi donne c'è ancora molto da fare", ha detto l'attrice premio Oscar che contrariamente alle predizioni cavalca ancora la cresta dell'onda con ben tre film in uscita nel 2023 tra cui Mother Mary di David Lowery.

La star di Il diavolo veste Prada, ha poi parlato di com'è per lei essere un'attrice: "È una sensazione così dolce poter entrare a far parte della vita di qualcuno. Non riesco a descrivere l'onore che provo nel poter essere di conforto a chi ne ha bisogno. Mi rende davvero entusiasta il fatto che il mio lavoro di attrice mi permette di entrare intimamente in contatto con le persone. Adoro quando un progetto prende vita concretizzandosi in un film".

Eileen

I progetti futuri

Di recente Anne Hathaway ha recitato in She Came to Me di Rebecca Miller, il film ha aperto l'edizione 2023 del Festival del Cinema di Berlino (qui potete leggere la nostra recensione). Inoltre, Anne Hathaway sarà la protagonista di The Idea of You, rom com diretta da Michael Showalter le cui riprese sono terminate nel 2022 ma che ancora non ha una data di uscita.

Il mese prossimo invece uscirà Eileen, thriller drammatico presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival all'inizio di quest'anno. Diretto da William Oldroyd, Eileen è basato sul libro omonimo dell'autrice Ottessa Moshfegh. La storia racconta come la vita di una giovane impiegata in un carcere costretta a occuparsi del padre alcolista (Thomasin McKenzie) prende una piega oscura dopo che l'affascinante Rebecca (Anne Hathaway) inizia a lavorare nella stessa prigione come psicologa. Eileen uscirà nelle sale l'1 dicembre 2023.