Annabelle 3: New Line annuncia il titolo ufficiale del film horror

Annabelle 3 ha ora un titolo ufficiale: il terzo capitolo del franchise horror, in arrivo sugli schermi americani il 28 giugno, si intitolerà Annabelle Comes Home, come rivela un video diffuso dalla New Line Cinema.

Al centro della trama ci sarà ancora la bambola posseduta da un'entità demoniaca, ora nelle mani degli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren.

Mckenna Grace avrà il ruolo di Judy Warren, la figlia della coppia di esperti del mondo paranormale, che si ritroverà a fare i conti con la presenza diabolica insieme a due babysitter teenager, interpretate da Madison Iseman e Katie Sarife, dopo che l'oggetto sovrannaturale entra nella casa di proprietà della coppia.

Alla regia del film horror ci sarà Gary Dauberman, già sceneggiatore degli spinoff, che farà il suo debutto dietro la macchina da presa. Tra i produttori dei film ambientati nell'universo di The Conjuring ci sono anche James Wan e Peter Safran.

I primi due capitoli della saga di Annabelle hanno incassato rispettivamente 257 milioni e 306.5 milioni di dollari, a fronte di un budget di soli 6.5 e 15 milioni di dollari.