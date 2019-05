Annabelle 3: il nuovo trailer mostra la bambola in azione

Annabelle 3 arriverà nei cinema italiani a luglio, ecco un nuovo trailer che mostra l'inquietante bambola in azione.

Annabelle 3, il nuovo capitolo del franchise horror, ha un nuovo trailer in cui si mostra l'inquietanter bambola prendere vita.

L'atteso film è ambientato nella casa dei coniugi Warren, i famosi investigatori di fenomeni paranormali già al centro della saga di The Conjuring.

Il trailer di Annabelle Comes Home, ovvero il terzo capitolo della terrificante storia, si apre con i coniugi Warren che portano nella propria casa la bambola Annabelle. I due lasciano poi la figlia insieme a una giovane babysitter e le ragazze si avventurano per andare alla scoperta del contenuto della stanza in cui i Warren conservano gli oggetti paranormali. Le protagoniste dovranno quindi affrontare terribili minacce, provando inoltre a chiedere l'aiuto degli adulti.

Ecco il video:

Alla regia del lungometraggio c'è Gary Dauberman e sul grande schermo si assiste a cosa accade quando la bambola posseduta da un demone inizia a tormentare Judy (Mckenna Grace), la giovane figlia di Ed e Lorraine Warren (Patrick Wilson e Vera Farmiga), e le sue babysitter (Madison Iseman e Katie Sarife).

Annabelle 3 è uno degli horror più attesi del 2019 ed è il settimo episodio del franchise inaugurato nel 2013 da L'Evocazione - The Conjuring, formato da un filone principale dedicato ai coniugi Warren e diversi spin-off.

