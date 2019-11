Anna Falchi: "Io e Fiorello? I Ferragnez dell'epoca"

Anna Falchi, a Vieni da Me di Caterina Balivo, ha parlato dei suoi ex fidanzati famosi tra cui Max Biaggi e Fiorello, con il quale, dice, incarnava l'immagine dei Ferragnez dell'epoca.

Anna Falchi e Fiorello come i Ferragnez? Proprio così e a dare la definizione non siamo stati certo noi ma la stessa soubrette che, ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, ha parlato anche dei suoi ex fidanzati famosi.

Tra cui c'è anche l'uomo d'oro di RaiPlay, Fiorello: lui e Anna Falchi hanno avuto una storia tra il 1994 e il 1996 e sono ancora considerati da molti una delle coppie simbolo degli anni '90. Come Anna ha rivelato nel corso della trasmissione, tra un aneddoto su Monica Bellucci e uno su Sanremo, purtroppo non si sentono più da anni e non ha neppure il suo numero di telefono. Tuttavia ricorda quel periodo con affetto: "Con Fiorello è una storia prescritta. La gente ancora se le ricorda. Eravamo i Ferragnez dell'epoca".

Chi, invece, è ancora annoverato nella lista degli amici è Max Biaggi, che fu suo fidanzato prima di Fiorello. Anna ha svelato: "Ho ancora il numero di Max Biaggi, siamo rimasti amici. Ci sentiamo due volte l'anno, c'è sempre un rapporto scherzoso. Mi sta molto a cuore".

Nella vita sentimentale di Anna Falchi, però, ci sono anche ricordi meno belli, come quelli legati all'arresto, nel 2006, dell'allora marito, Stefano Ricucci, indagato per aggiotaggio e ostacolo alle autorità di vigilanza per la scalata a Rcs. Nel racconto che la showgirl ne fa traspare ancora l'ombra di un trauma: "E' stato un matrimonio bellissimo. E' stato un sogno. Era troppo. Da un giorno all'altro è svanito in maniera tragica. E' stato tosto. Sono rimasta scioccata. Sono sempre pronta a risposarmi, mai dire mai".

Anche perchè ora la bella Anna Falchi è fidanzata da ben 9 anni con il politico e imprenditore Andrea Ruggeri (nipote di Bruno Vespa), al fianco del quale si dice finalmente felice e appagata.