Anna Falchi, la foto hot su Instagram mette tutti a tacere: "Zitti e immobili"

La tifosa laziale Anna Falchi ha festeggiato la vittoria della sua squadra postando una foto hot su Instagram: la conduttrice televisiva ed ex modella, dopo l'ampia vittoria degli uomini di Sarri sullo Spezia, si è scatenata sul social celebrando la prestazione dei biancocelesti e facendo impazzire i follower.

Sabrina Ferilli sta alla Roma come Anna Falchi sta alla Lazio, la conduttrice televisiva ed ex modella è un'accesa tifosa della squadra del presidente Lotito e non perde occasione per dimostrarlo. Ieri la Lazio ha battuto con un netto 6-1 lo Spezia e Anna ha festeggiato la vittoria su Instagram.

Anna Falchi ha pubblicato una foto, nella caption ha scritto "Shhhhhhhhh! Zitti e "immobili"Una bella partita di tennis, con 3 ace del nostro Ciro... e i tre tenori in gol...bravi tutti, lampi di classe all'orizzonte anche delle new entry! W il sarrismo e sempre forza Lazio", taggando nel post anche Ciro Immobile, autore della tripletta che ha spianato la vittoria alla sua squadra.

Più che sul dito indice messo sulla bocca per zittire gli avversari, i follower si sono soffermati sul resto della foto. Anna, che quest'estate abbiamo visto in TV nel programma di Rai1 'Uno week end' con Beppe Convertini, ha indossato per l'occasione una camicia a righe biancocelesti, come i colori della sua squadra. La scollatura della stessa è stata molto apprezzata dai suo numerosi follower, 491mila, che sono corsi a commentare il post, a prescindere dalla fede calcistica.

"Mi sa che quest'anno prenderai freddo.. Grande Falchi!", ha scritto un utente, augurandosi molte vittorie della Lazio e altrettanti post della Falchi. "La vittoria dei cugini laziali è sempre gradita....chissà perché", si legge scorrendo i commenti e ancora "Ogni volta se la nostra Lazio vince, corro sul tuo profilo...chissà xchè???" e "Devastante dea unica serena serata".