Anna Falchi: "Monica Bellucci mi rimproverò, ma io non sono come lei"

Anna falchi, ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, ha raccontato un aneddoto passato legato a Monica Bellucci e a quella volta che l'attrice la rimproverò per un preciso motivo.

Anna Falchi ha qualcosa che la lega a Monica Bellucci, un aneddoto rimasto per anni privato e raccontato dalla bionda showgirl solo oggi, durante la trasmissione Vieni da Me di Caterina Balivo. Racconta di un rimprovero che molti anni fa quella che sarebbe poi diventata una star internazionale le fece.

Anna Falchi è stata per anni una grande amica di Monica Bellucci, eppure c'è una cosa che la bellissima attrice non è mai riuscita a perdonarle. "La Bellucci? Eravamo molto amiche. Una persona meravigliosa, è una star ma è sempre rimasta una ragazza umile, semplice. Si merita tutto quello che ha": ha esordito così Anna Falchi nel suo racconto. Che è poi proseguito con il ricordo di quello che sembrò un rimprovero ma era probabilmente un ottimo consiglio: "Secondo lei avrei dovuto fare di più la modella e girare il mondo da giovane, sfruttando la mia bellezza, e diventare attrice solo in un secondo momento. Ma io non ho mai avuto il coraggio di lasciare la mamma, non ho mai avuto quella mentalità internazionale".

Durante l'intervista Anna Falchi ha parlato di tanto altro, dalla famiglia a una carriera in fortissima ascesa nel corso degli anni '90, che è passata addirittura sul palco del Festival di Sanremo: "Pippo Baudo è un grande. Con Claudia Koll non ci furono problemi. Certo, non pranzavamo insieme. Di quell'edizione ho un bel ricordo. Pippo mi diede carta bianca, forse anche troppo. Mi rendo conto che a volte mi sono un po' allargata".