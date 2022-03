Anna Falchi sulla storia con Fiorello: "Fu una botta di adrenalina, mi ha fatto diventare una donna"

Anna Falchi, durante una recente intervista pubblicata da Il Corriere della Sera, si è aperta a proposito dei suoi amori passati, parlando della sua storia d'amore con Fiorello, accennando anche al fatto di aver tradito tutti i suoi fidanzati nel corso della sua vita.

"Con Fiorello è stata una grande passione. In quel periodo vivevo a cento all'ora, come una vera star. Fu un'esplosione, una botta di adrenalina, eravamo sulle copertine di tutti i giornali. Non è durato molto ma è stato bello, mi ha fatto diventare donna", ha confessato la Falchi.

I due si sono conosciuti durante l'edizione del 1995 del Festival di Sanremo: lei era la valletta mentre lui uno dei cantanti in gara. L'attrice ha sempre smentito le voci secondo cui i vicini di stanza della giovane coppia sarebbero spesso stati tenuti svegli dalle loro lunghe nottate passionali.

Anna Falchi, in una precedente intervista, aveva parlato di quando, al fine di fare una sorpresa di compleanno a Fiorello andò a trovarlo a Milano senza preavviso e lo trovò a letto con un'altra: "Beh, del resto chi non è stato tradito, a questo mondo? Nessuno è immune dalle corna."