I fatti vostri: Anna Falchi fa cadere in diretta la torta di Ernst Knam (VIDEO)

Momento di imbarazzo oggi a I fatti vostri a causa di Anna Falchi: la conduttrice ha fatto cadere a terra, durante la diretta, la torta di Ernst Knam. Salvo Sottile è riuscito ad uscire dall'impasse citando una famosa locuzione sportiva del 1961.

Far cadere una torta a terra è l'incubo di tante persone, oggi per Anna Falchi è diventato realtà, con l'aggravante di averlo fatto in diretta su Rai2, come mostra il video. Ernst Knam, pasticcere tedesco naturalizzato italiano, vincitore nel 2009 del titolo di campione italiano di cioccolateria, e la moglie Frau hanno preparato una gustosissima, almeno all'apparenza, torta di profitterol.

Knam ha consegnato il dolce nelle mani di Anna, la conduttrice ha iniziato a camminare per lo studio con la torta, un po' per mostrarla alle telecamere, un po' per scherzare con Emanuela Aureli, Umberto Broccoli e Salvo Sottile che la guardavano ingolositi. "Guardate quanto è bella, secondo me è sufficiente giusto per il pubblico, una pallina per uno", ha detto la Falchi guadagnandosi l'applauso dello studio.

Mentre Sottile lanciava il meteo, Anna ha iniziato a scherzare con il professor Umberto Broccoli, sventolandogli la torta sotto il naso e poi allontanandola. Purtroppo, soprattutto per chi avrebbe dovuto assaggiarlo, il dolce è caduto a terra.

Mentre il pubblico ha urlato "nooo", capendo che avrebbe dovuto rinunciare alla degustazione, Sottile ha provato a superare l'imbarazzo dicendo "Incredibile al Cibali". La locuzione "clamoroso al Cibali" è diventata famosa dopo una sconfitta dell'Inter di Helenio Herrera contro il Catania, allo stadio Cibali nel giugno del 1961.

Anna Falchi si è scusata con il pasticciere per il "sacrilegio", mentre Salvo Sottile ci ha scherzato su "finirà a torte in faccia anche oggi".