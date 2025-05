Crunchyroll Anime Awards 2025: Sung Jinwoo di solo Leveling incoronato Miglior Protagonista

Sung Jinwoo è stato incoronato come Miglior Protagonista ai Crunchyroll Anime Awards 2025, a prova del fatto di aver conquistato il pubblico globale.

Ai Crunchyroll Anime Awards 2025, Sung Jinwoo di Solo Leveling è stato premiato come Miglior Protagonista, superando concorrenti di spicco come Frieren e Kafka Hibino. Questo riconoscimento consolida il successo dell'anime, già acclamato come il più visto su Crunchyroll nel 2024 e vincitore del titolo di Miglior Serie Anime agli Astra Awards.

Il trionfo di Jinwoo: un eroe che ha conquistato il mondo (oltre Crunchyroll)

La cerimonia dei Crunchyroll Anime Awards 2025, tenutasi il 25 maggio a Tokyo, ha visto Sung Jinwoo, protagonista di Solo Leveling, ricevere il premio come Miglior Protagonista. Questo riconoscimento arriva dopo un anno di successi straordinari per l'anime, che ha scalato le classifiche di popolarità su Crunchyroll, diventando la serie più vista del 2024. La performance di Jinwoo ha superato quella di personaggi amati come Frieren di Frieren - Oltre la fine del viaggio e Kafka Hibino di Kaiju No.8, confermando l'impatto globale della serie.

La locandina di Solo Leveling

Il doppiatore inglese di Jinwoo, Aleks Le, ha ritirato il premio, esprimendo gratitudine verso il team di produzione e i fan. La serie, prodotta da A-1 Pictures, ha ricevuto elogi per l'animazione di alta qualità e la narrazione coinvolgente, elementi che hanno contribuito al suo successo internazionale.

Solo Leveling ha dimostrato come una narrazione avvincente e una produzione di qualità possano trasformare un manhwa sudcoreano in un fenomeno globale. La seconda stagione, intitolata Solo Leveling: Arise from the Shadow, ha debuttato il 4 gennaio 2025, stabilendo nuovi record su Crunchyroll.

Con una terza stagione già in fase di sviluppo e un adattamento live-action in arrivo, Solo Leveling continua a espandere il suo universo, promettendo di mantenere alta l'attenzione dei fan e di attrarre nuovi spettatori in tutto il mondo.