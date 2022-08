Animali Fantastici: Mads Mikkelsen non esclude un ritorno di Johnny Depp

Mads Mikkelsen ha parlato del possibile ritorno di Johnny Depp mentre era ospite del Sarajevo Film Festival, dove ha ricevuto un premio alla carriera.

L'attore, parlando della sua esperienza nella saga tratta dai libri di J.K. Rowling, ha infatti ammesso che l'esito della battaglia legale con Amber Heard potrebbe cambiare la situazione.

In Animali Fantastici - I segreti di Silente, Mads Mikkelsen ha interpretato Gellert Grindelwald, ammettendo i suoi dubbi e le preoccupazioni nell'interpretare il ruolo. L'attore ha spiegato: "Ovviamente, ora la situazione è cambiata. Ha vinto la causa... Quindi vedremo se ritornerà. Potrebbe farlo. Sono un grande fan di Johnny Depp. Penso sia un attore fantastico e abbia fatto un lavoro fantastico".

La star ha quindi ricordato come ha affrontato il ruolo: "Non avrei mai potuto copiare la sua interpretazione, perché è così tanto 'lui'. Sarebbe un suicidio creativo. Quindi abbiamo ideato qualcosa di diverso, qualcosa che fosse mio, e costruire un ponte tra lui e me. Quindi sì, ero intimidito".

Mikkelsen ha poi concluso: "I suoi fan sono davvero, davvero, davvero dolci, ma erano anche davvero testardi. Non ho interagito molto con loro, ma posso capire perché avevano il cuore spezzato".

Per ora, tuttavia, la produzione del prossimo capitolo della storia di Newt Scamander e degli altri personaggi ideati da J.K. Rowling non è ancora certa, considerando anche i nuovi problemi di Ezra Miller. Bisognerà quindi attendere per scoprire se si assisterà a un ritorno di Johnny Depp nel magico ruolo.