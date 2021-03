Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, su Prime Video in streaming da oggi

Da oggi in streaming su Amazon Prime Video arriva Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, secondo capitolo della serie spin-off e prequel di Harry Potter.

Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald arriva da oggi in streaming su Amazon Prime Video: tutti gli appassionati abbonati al servizio si ritroveranno così catapultati ancora una volta nel mondo di Harry Potter attraverso la sua serie spin-off.

Sono passati alcuni mesi da quando Newt ha contribuito alla scoperta e alla cattura del famigerato mago Gellert Grindelwald (Johnny Depp). Grindelwald però è riuscito a fuggire e si è circondato di diversi seguaci, sollevando i maghi contro tutte le creature non magiche. L'unico che potrebbe fermarlo è Albus Silente, il quale avrà bisogno dell'aiuto di Newt Scamander...

Dopo tutti i vari fatti e misfatti che hanno riguardato Johnny Depp e la sua vita privata negli ultimi mesi, la produzione ha deciso di andare sul sicuro e sostituirlo con Mads Mikkelsen nel ruolo di Gellert Grindelwald. Le riprese del terzo capitolo della storia di Animali fantastici e dove trovarli vedranno quindi un cambio di villain: secondo quanto dichiarato da una fonte di The Wrap vicina alla produzione non c'è stato bisogno di rigirare il materiale già realizzato nelle ultime settimane dopo la scelta di Mads Mikkelsen. Johnny Depp era stato infatti impegnato per poco tempo sul set prima che lo studio gli chiedesse di rinunciare alla parte.

Il film che continuerà le avventure del personaggio affidato a Eddie Redmayne arriverà nelle sale nell'estate 2022, il 15 luglio negli Stati Uniti, facendo slittare di qualche mese la data di uscita inizialmente prevista nel novembre 2021. Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald è solo l'ultima di tante novità in catalogo a marzo 2021 su Prime Video, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.