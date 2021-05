Animali fantastici 3: Mads Mikkelsen paragona il suo Grindelwald a quello di Johnny Depp

Mads Mikkelsen ha messo in luce le differenze rispetto al Grindelwald di Johnny Depp che è stato chiamato a sostituire in Animali fantastici 3.

Dopo le polemiche legate all'allontanamento di Johnny Depp dal franchise Animelai fantastici, cresce l'attesa per vedere all'opera il suo sostituto, Mads Mikkelsen che sarà il nuovo Gellert Grindelwald in Animali fantastici 3. L'attore danese ha paragonato la sua interpretazione a quella di Depp in un interessante confronto.

Venezia 2018: Mads Mikkelsen al photocall di At Eternity's Gate

"Questo è ovviamente un confronto più diretto perché è il film successivo a quello con Depp" spiega Mads Mikkelsen a Cinemablend. "Nel film sono contenuti degli agganci col passato che permetteranno ai fan di riconoscerlo, ma abbiamo anche stabilito di farlo nostro. Sono un fan di Johnny Depp da quando l'ho visto in azione da giovane, e cercare di portare la sua intensità e il suo modo di recitare nel mio lavoro è impossibile. Devo trovare la mia strada perché lui è unico. Non posso fare altro che trovare un percorso diverso".

Dopo la sconfitta nella causa legale contro il Sun, che lo aveva definito 'picchiatore di mogli', Johnny Depp ha annunciato via Instagram che la Warner Bros. gli ha chiesto di dimettersi da Animali fantastici. Qualche giorno dopo, al suo posto è stato confermato l'ingaggio di Mads Mikkelsen che lo sostituirà in Animali Fantastici 3 nel ruolo del villain Gellert Grindelwald.

Mads Mikkelsen ha anticipato che, col suo arrivo, Animali Fantastici 3 vedrà un Grindelwald diverso, senza fornire ulteriori dettagli. L'attore ha però precisato di non essersi consultato con Johnny Depp sul ruolo anche perché, da quanto trapelato dalle sue parole, probabilmente la sua interpretazione prenderà una strada diversa dal Grindelwald di Depp.

L'uscita di Animali fantastici 3 al cinema è fissata per il 15 luglio 2022. A breve ritroveremo Mads Mikkelsen al cinema in Un altro giro di Thomas Vinterberg, premio Oscar 2021 per il miglior film straniero.