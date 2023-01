Animali Fantastici, il franchise è morto? Eddie Redmayne non ha più avuto notizie

Il franchise di Animali Fantastici giace al momento in un limbo produttivo. Il pesante flop ottenuto da I Segreti di Silente potrebbe aver spinto Warner Bros. a mettere il freno a mano su tutto il progetto e a quanto pare persino Eddie Redmayne non ha più avuto notizie sul suo futuro nei panni di Newt Scamander.

Quando NME gli ha chiesto se presto riprenderà il ruolo di Newt Scamander, Eddie Redmayne ha ammesso: "Voglio dire, al momento non c'è nulla di cui io sia a conoscenza. Quindi, per quanto ne so, non è qualcosa che è in programma".

Redmayne ha comunque riflettuto sul suo amore per il personaggio e se Newt è effettivamente il ruolo per cui è più conosciuto tra il grande pubblico: "Non ne ho idea. Ma amo Newt. Quindi, se è così, ne sono entusiasta".

Ricordiamo che Animali Fantastici - I segreti di Silente ha incassato solamente 400 milioni di dollari su un budget di 200 milioni.