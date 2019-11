Animali Fantastici 3 conferma il ritorno di Johnny Depp nonostante le polemiche

Animali Fantastici 3 conferma il ritorno di Johnny Depp nei panni del villain Gellert Grindelwald nonostante le polemiche sollevate dalla sua partecipazione al franchise.

fb2

Il nuovo capitolo del franchise Warner Bros., Animali Fantastici 3, entrerà in produzione nella primavera del 2020 e Johnny Depp tornerà nel ruolo di Grindelwald. Il tutto nonostante la scelta di Johnny Depp in Animali Fantastici fosse stata accolta polemicamente da parte dell'opinione pubblica, preoccupata per la presenza di una star accusata di violenza domestica in un franchise rivolto principalmente a un pubblico giovane.

Di fronte alla pioggia di critiche, J.K. Rowling e i creativi di Animali fantastici hanno fatto scudo intorno a Johnny Depp difendendo l'attore che adesso farà ritorno nel ruolo di Grindelwald nel nuovo capitolo della saga.

Jessica Williams, apparsa brevemente in Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald nel ruolo della Professoressa Eulalie "Lally" Hicks, riprenderà il ruolo che stavolta avrà un'importanza fondamentale per il plot. Il terzo capitolo cambierà ancora una volta continente: dopo America ed Europa l'ambientazione si sposterà a Rio de Janeiro, in Brasile.

Animali fantastici 2: J.K. Rowling, "Silente e Grindelwald hanno una relazione sessuale!"

Tra i cambiamenti principali si registra l'arrivo di un co-sceneggiatore a dar manforte a J.K. Rowling, si tratta dell'autore di Harry Potter Steve Kloves. Confermato il ritorno di David Yates alla regia e del cast composto da Eddie Redmayne, Jude Law, Ezra Miller, Alison Sudol, Dan Folger e Katherine Waterson. Yates produrrà il film insieme a David Heyman, J.K. Rowling, Steve Kloves, Lionel Wigram e Tim Lewis.

Potete leggere le nostre anticipazioni su Animali fantastici 3, che arriverà nei cinema il 12 novembre 2021.