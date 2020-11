Animali Fantastici 3: posticipata la data di uscita al 2022 dopo l'addio di Johnny Depp

Animali Fantastici 3, dopo l'uscita dal cast di Jonny Depp, arriverà più tardi del previsto: Warner Bros ha infatti annunciato che il film è stato posticipato al 2022.

Lo studio ha svelato lo spostamento con un comunicato in cui annunciava che il ruolo di Grindelwald dovrà avere un altro interprete.

Le riprese di Animali Fantastici 3 sono attualmente in corso, ma bisognerà trovare un altro attore a cui affidare la parte a cui ha rinunciato l'interprete di Grindelwald. Johnny Depp ha rinunciato ad Animali Fantastici 3, su richiesta della Warner Bros, dopo il verdetto della causa tra lui e il tabloid The Sun, che ha visto coinvolta anche la sua ex-moglie Amber Heard, causa che si è conclusa a sfavore dell'attore.

Il lungometraggio arriverà quindi nell'estate 2022 e, per ora, non è stata annunciata nessuna data ufficiale.

Alla regia del film ci sarà David Yates e fanno parte del cast Eddie Redmayne nel ruolo di Newt Scamander, Katherine Waterston, Alison Sudol, Ezra Miller, Dan Fogler e Jessica Williams, interprete della professoressa Eulalie "Lally" Hicks.

La sceneggiatura è firmata da J.K. Rowling e da Steve Kloves, già autore di sette degli otto film di Harry Potter.

Il primo capitolo delle avventure di Newt Scamander ha superato quota 800 milioni di dollari ai box office, mentre il sequel non è andato oltre 654 milioni. Bisognerà attendere per scoprire se l'addio di Johnny Depp avrà un impatto economico sulla saga magica e non si può che aspettare l'annnuncio del nuovo protagonista.