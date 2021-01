Animali fantastici 3, Eddie Redmayne svela alcuni "gelidi" dettagli sulle riprese del film

Eddie Redmayne è rimasto sul vago riguardo ad Animali fantastici 3, ma anche con poche parole, ha svelato alcuni dettagli interessanti sulle riprese del sequel ambientato nell'universo di Harry Potter.

Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, Eddie Redmayne, Callum Turner e Zoe Kravitz in una scena del film

Durante l'intervista doppia di Actors on Actors per Variety, Eddie Redmayne si è confrontato con il suo amico di lunga data, Jamie Dornan. I due attori hanno dialogato riguardo agli ultimi film che hanno interpretato, confrontando le loro performance.

A un certo punto, Jamie ha inevitabilmente chiesto a Eddie qualche curiosità in merito ad Animali Fantastici 3, ma Eddie non si è sbilanciato troppo: "Non posso dirti molto, a parte che "penso" di aver girato alcune riprese notturne a Watford, nei pressi di Leavesden, in Inghilterra", ha risposto Eddie. "All'inizio avremmo dovuto girare alcune scene in acqua durante l'estate. Ma ora a causa dell'emergenza sanitaria e dei film che vengono continuamente rimandati, molte scene sono state girate all'inizio di Dicembre. Ed è stato così che mi sono ritrovato a nuotare all'aperto, nel bel mezzo dell'inverno britannico."

L'attore che interpreta il protagonista della saga, Newt Scamander, non ha rilasciato ulteriori dettagli, nessuna dichiarazione in merito al nuovo ruolo di Gellert Grindewald, interpretato da Johnny Depp prima che venisse licenziato in seguito agli esiti negativi della causa legale che ha visto coinvolta anche la sua ex moglie Amber Heard.

"Cosa posso dirti della trama? Davvero, non molto, amico", ha continuato Eddie. "Voglio dire, quando vieni a cena, te lo posso dire. Per il resto non posso aprire bocca, perché ho firmato un NDA (un non-disclosure agreement, ovvero un accordo di riservatezza, NdA)."