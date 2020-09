Animali Fantastici 3: Johnny Depp richiede il rinvio del processo contro Amber Heard per girare il film

La star Johnny Depp ha chiesto che la causa in corso per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard venga ritardata a causa delle imminenti riprese di Animali fantastici 3 che dovrebbe riprendere la lavorazione forse il prossimo ottobre.

Berlino 2020: Johnny Depp al photocall di Minamata

Le riprese del terzo capitolo della saga diretta da David Yates sono state sospese, come molte altre lavorazioni hollywoodiane, a causa dell'emergenza sanitaria. Ma, per quanto riguarda Animali Fantastici 3, pare che la situazione a Londra stia migliorando per cui in autunno inoltrato potrebbero ripartire le riprese. Per questo motivo, Johnny Depp avrebbe richiesto il rinvio del processo, come attestano i documenti del tribunale:

"Quando la Corte ha fissato l'attuale data del processo, il signor Depp ha capito che Warner Bros. pianificava di girare Animali Fantastici 3 a Londra ben prima dell'11 gennaio 2021. L'emergenza ha interrotto i programmi dello studio, causando ripetiti rinvii. Con le condizioni migliorate a Londra, la Warner Bros. ha stabilito un programma di riprese in conflitto con la data del processo in corso"

Mickey Rourke: "Elon Musk sfida Johnny Depp? Ho un'idea migliore: prova a picchiare me"

A quanto pare, Johnny Depp avrebbe richiesto che il processo contro Amber Heard venga ripreso tra marzo e giugno 2021, in modo da dargli il tempo di finire il suo lavoro nei tempi previsti. Per chi non lo sapesse, l'attore ha intentato una causa contro l'ex moglie per diffamazione da ben 50 milioni di dollari. I documenti legali affermano anche che la Heard ha accettato di incontrarsi l'11 settembre per discutere il potenziale ritardo, riuscirà Johnny Depp ad arrivare sul set?

Animali Fantastici e Dove Trovarli 3 non ha ancora un titolo ufficiale, l'uscita è prevista per il 21 novembre 2021, salvo ulteriori ritardi.